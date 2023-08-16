Лечо по-херсонски на зиму — видео рецепт

Лечко с помидорами и перцем. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В маминой кулинарной записной книжке, этот рецепт называется "лечо по-херсонски". Такая заготовка на зиму будет очень кстати, поскольку она хорошо дополняет любые блюда, от обычного картофеля и макарон, до мясных и рыбных блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

помидоры 2,5 кг;

сладкий перец 2,5 кг;

горький перец 1 шт;

морковь 0,5 кг;

масло 250 мл;

уксус 75 мл;

сахар 200 г;

соль 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить помидоры, их пропускаем через соковыжималку.

Томатный сок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее натираем морковь, очень хорошо будет смотреться в банке, если для этого использовать терку для моркови по-корейски.

Тертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Очищаем один горький перец и мелко нарезаем. Можно добавить больше, если вы любите острые блюда.

Острый перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовим основу для лечо, для этого в кастрюлю добавляем острый перец, морковь и томатный сок.

Острый перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Надо все тщательно перемешать и отправить на огонь. С момента закипания варим 20 минут, периодически нужно помешивать.

Томатный сок и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее начинаем готовить перец, желательно взять перец разного цвета. Чистим и нарезаем на небольшие кусочки.

Болгарский перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В томатную массу добавляем перцы, сахар, соль и уксус. Все тщательно перемешать и варить в течение 20 минут.

Болгарские перцы в томате. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее раскладываем лечо по банкам. Сначала накладываем перцы, а затем добавляем томатный соус.

Перцы лечо в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее банки следует простерилизовать в течение 10-20 минут с момента закипания кастрюли.

Лечо в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для стерилизации банок 0,5 будет нужно 10 минут, а для 1 литровых соответственно 20 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

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