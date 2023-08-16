Лечо по-херсонски на зиму — видео рецепт

Лечо из помидоров и перца на зиму: рецепт мамы с юга Украины
В маминой кулинарной записной книжке, этот рецепт называется "лечо по-херсонски". Такая заготовка на зиму будет очень кстати, поскольку она хорошо дополняет любые блюда, от обычного картофеля и макарон, до мясных и рыбных блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- помидоры 2,5 кг;
- сладкий перец 2,5 кг;
- горький перец 1 шт;
- морковь 0,5 кг;
- масло 250 мл;
- уксус 75 мл;
- сахар 200 г;
- соль 50 г.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить помидоры, их пропускаем через соковыжималку.
Далее натираем морковь, очень хорошо будет смотреться в банке, если для этого использовать терку для моркови по-корейски.
Очищаем один горький перец и мелко нарезаем. Можно добавить больше, если вы любите острые блюда.
Готовим основу для лечо, для этого в кастрюлю добавляем острый перец, морковь и томатный сок.
Надо все тщательно перемешать и отправить на огонь. С момента закипания варим 20 минут, периодически нужно помешивать.
Далее начинаем готовить перец, желательно взять перец разного цвета. Чистим и нарезаем на небольшие кусочки.
В томатную массу добавляем перцы, сахар, соль и уксус. Все тщательно перемешать и варить в течение 20 минут.
Далее раскладываем лечо по банкам. Сначала накладываем перцы, а затем добавляем томатный соус.
Далее банки следует простерилизовать в течение 10-20 минут с момента закипания кастрюли.
Для стерилизации банок 0,5 будет нужно 10 минут, а для 1 литровых соответственно 20 минут.
Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.
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