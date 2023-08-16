Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Лечо из помидоров и перца на зиму: рецепт мамы с юга Украины arrow

Лечо из помидоров и перца на зиму: рецепт мамы с юга Украины

16 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лечо по-херсонски на зиму — видео рецепт
Лечко с помидорами и перцем. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В маминой кулинарной записной книжке, этот рецепт называется "лечо по-херсонски". Такая заготовка на зиму будет очень кстати, поскольку она хорошо дополняет любые блюда, от обычного картофеля и макарон, до мясных и рыбных блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры 2,5 кг;
  • сладкий перец 2,5 кг;
  • горький перец 1 шт;
  • морковь 0,5 кг;
  • масло 250 мл;
  • уксус 75 мл;
  • сахар 200 г;
  • соль 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить помидоры, их пропускаем через соковыжималку.

null
Томатный сок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее натираем морковь, очень хорошо будет смотреться в банке, если для этого использовать терку для моркови по-корейски.

null
Тертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Очищаем один горький перец и мелко нарезаем. Можно добавить больше, если вы любите острые блюда.

null
Острый перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовим основу для лечо, для этого в кастрюлю добавляем острый перец, морковь и томатный сок.

null
Острый перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Надо все тщательно перемешать и отправить на огонь. С момента закипания варим 20 минут, периодически нужно помешивать.

null
Томатный сок и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее начинаем готовить перец, желательно взять перец разного цвета. Чистим и нарезаем на небольшие кусочки.

null
Болгарский перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В томатную массу добавляем перцы, сахар, соль и уксус. Все тщательно перемешать и варить в течение 20 минут.

null
Болгарские перцы в томате. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее раскладываем лечо по банкам. Сначала накладываем перцы, а затем добавляем томатный соус.

null
Перцы лечо в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее банки следует простерилизовать в течение 10-20 минут с момента закипания кастрюли.

null
Лечо в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для стерилизации банок 0,5 будет нужно 10 минут, а для 1 литровых соответственно 20 минут.

null
Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте цветной капусты в самом вкусном соусе на зиму. Этот рецепт капусты на зиму точно стоит вашего внимания. Хрустя цветная капуста в томате готовится очень просто, обязательно попробуйте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз