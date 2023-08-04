Лечо рецепт в казані чи на сковорді — відео

Лечо по-закарпатськи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це не просте лечо з перцю та помідорів, в цьому варіанті страви окрім великої кількості солодкого перцю, томатаів і цибулі, обов'язково має бути ще домашня ковбаса, яку до речі на закарпатті називають пікниця. Страва готується не довго, але аромати, які розповсюджуються встигають заінтригувати і викликати апетит.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

смалець 2 столові ложки;

цибуля 11 шт;

домашня ковбаса 400 г;

мелена солодка паприка 4 столові ложки;

часник 6 зубців;

солодкий перець 5 шт;

помідори 6 шт;

сіль за смаком;

сметана 4 столові ложки;

мелений чорний перець за смаком;

коріандр 1 щіпка;

яйця 4 шт;

кріп 1 пучок (за бажанням);

м'ята 1 пучок (за бажанням);

базилік 1 пучок (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку на пательню потрібно покласти смалець.

Продукти для рецепту. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед приготування потрібно нарізати повну миску цибулі та всю додати на пательню для обсмаження.

Смаження цибулі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо ковбасу та додаємо смажитися до цибулі.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо паприку, краще додати копчену паприку. Добряче помішуємо.

Додавання паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Трохи додаємо води, щоб нічого не приставало до пательні.

Приготування лечо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кидаємо жменю часнику цілими зубцями.

Солодкий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо на пательню солодкий перець. Все ретельно перемішуємо.

Додавання перців. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо помідори, які нарізані великими шматками. За бажанням перед цим можна зняти шкірку помідорів.

Тушкування страви. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кінці солимо страву за смаком.

Додавання сметани. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо 3-4 ложки сметани. Ретельно перемішуємо та даємо страві трохи покипіти.

Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі можна знімати з вогню та куштувати.

Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "Президентських помідорів" половинками. Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл.