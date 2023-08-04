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Лечо по-закарпатськи з домашньою ковбаскою: супер смачно та швидко

4 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Лечо рецепт в казані чи на сковорді — відео
Лечо по-закарпатськи. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це не просте лечо з перцю та помідорів, в цьому варіанті страви окрім великої кількості солодкого перцю, томатаів і цибулі,  обов'язково  має бути ще домашня ковбаса, яку до речі на закарпатті називають пікниця. Страва готується не довго, але аромати, які розповсюджуються встигають заінтригувати і викликати апетит. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • смалець 2 столові ложки;
  • цибуля 11 шт;
  • домашня ковбаса 400 г;
  • мелена солодка паприка 4 столові ложки;
  • часник 6 зубців;
  • солодкий перець 5 шт;
  • помідори 6 шт;
  • сіль за смаком;
  • сметана 4 столові ложки;
  • мелений чорний перець за смаком;
  • коріандр 1 щіпка;
  • яйця 4 шт;
  • кріп 1 пучок (за бажанням);
  • м'ята 1 пучок (за бажанням);
  • базилік 1 пучок (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку на пательню потрібно покласти смалець. 

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Продукти для рецепту. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед приготування потрібно нарізати повну миску цибулі та всю додати на пательню для обсмаження. 

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Смаження цибулі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо ковбасу та додаємо смажитися до цибулі. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо паприку, краще додати копчену паприку. Добряче помішуємо. 

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Додавання паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Трохи додаємо води, щоб нічого не приставало до пательні. 

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Приготування лечо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кидаємо жменю часнику цілими зубцями. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо на пательню солодкий перець. Все ретельно перемішуємо.

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Додавання перців. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо помідори, які нарізані великими шматками. За бажанням перед цим можна зняти шкірку помідорів. 

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Тушкування страви. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кінці солимо страву за смаком. 

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Додавання сметани. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо 3-4 ложки сметани. Ретельно перемішуємо та даємо страві трохи покипіти.

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Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі можна знімати з вогню та куштувати. 

Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "Президентських помідорів" половинками. Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл. 

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