Лечо рецепт в казані чи на сковорді — відео

Лечо по-закарпатськи з домашньою ковбаскою: супер смачно та швидко
Це не просте лечо з перцю та помідорів, в цьому варіанті страви окрім великої кількості солодкого перцю, томатаів і цибулі, обов'язково має бути ще домашня ковбаса, яку до речі на закарпатті називають пікниця. Страва готується не довго, але аромати, які розповсюджуються встигають заінтригувати і викликати апетит.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- смалець 2 столові ложки;
- цибуля 11 шт;
- домашня ковбаса 400 г;
- мелена солодка паприка 4 столові ложки;
- часник 6 зубців;
- солодкий перець 5 шт;
- помідори 6 шт;
- сіль за смаком;
- сметана 4 столові ложки;
- мелений чорний перець за смаком;
- коріандр 1 щіпка;
- яйця 4 шт;
- кріп 1 пучок (за бажанням);
- м'ята 1 пучок (за бажанням);
- базилік 1 пучок (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку на пательню потрібно покласти смалець.
Перед приготування потрібно нарізати повну миску цибулі та всю додати на пательню для обсмаження.
Нарізаємо ковбасу та додаємо смажитися до цибулі.
Далі додаємо паприку, краще додати копчену паприку. Добряче помішуємо.
Трохи додаємо води, щоб нічого не приставало до пательні.
Кидаємо жменю часнику цілими зубцями.
Додаємо на пательню солодкий перець. Все ретельно перемішуємо.
Далі додаємо помідори, які нарізані великими шматками. За бажанням перед цим можна зняти шкірку помідорів.
В кінці солимо страву за смаком.
Далі додаємо 3-4 ложки сметани. Ретельно перемішуємо та даємо страві трохи покипіти.
Далі можна знімати з вогню та куштувати.
Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "Президентських помідорів" половинками. Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл.