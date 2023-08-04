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Лечо по-закарпатски с домашней колбаской: супер вкусно и быстро

4 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лечо рецепт в котле или на сковорде — видео
Лечко по-закарпатски. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это не простое лечо из перца и помидоров, в этом варианте блюда кроме большого количества сладкого перца, томата и лука, обязательно должна быть еще домашняя колбаса, которую кстати на закарпатье называют пикница. Блюдо готовится не долго , но распространяющиеся ароматы успевают заинтриговать и вызвать аппетит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты .

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Вам понадобится:

  • смалец 2 столовые ложки;
  • лук 11 шт;
  • домашняя колбаса 400 г;
  • молотая сладкая паприка 4 столовые ложки;
  • чеснок 6 зубцов;
  • сладкий перец 5 шт;
  • помидоры 6 шт;
  • соль по вкусу;
  • сметана 4 столовые ложки;
  • молотый черный перец по вкусу;
  • кориандр 1 щепотка;
  • яйца 4 шт;
  • укроп 1 пучок (по желанию);
  • мята 1 пучок (по желанию);
  • базилик 1 пучок (по желанию).

Способ приготовления

Сначала на сковороду нужно положить смалец.

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Продукты для рецепта. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед приготовлением нужно нарезать полную миску лука и добавить на сковороду для обжарки.

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Жарение лука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем колбасу и добавляем жариться в лук.

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Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем паприку, лучше добавить копченую паприку. Хорошо помешиваем.

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Добавление паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Немного добавляем воды, чтобы ничего не приставало к сковороде.

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Приготовление лечо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Бросаем горсть чеснока целыми зубцами.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем в сковороду сладкий перец. Все тщательно перемешиваем.

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Добавление перцев. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем помидоры, нарезанные большими кусками. По желанию перед этим можно снять кожуру помидоров.

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Тушение блюда. Фото: YouTube @nashi.besahy

В конце солим блюдо по вкусу.

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем 3-4 ложки сметаны. Тщательно перемешиваем и даем блюду немного оставить.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше можно снимать с огня и пробовать.

Раньше мы писали о рецепте от закарпатской хозяйки "Президентских помидоров" половинками . Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.

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