Лечо рецепт в котле или на сковорде — видео

Лечо по-закарпатски с домашней колбаской: супер вкусно и быстро
Это не простое лечо из перца и помидоров, в этом варианте блюда кроме большого количества сладкого перца, томата и лука, обязательно должна быть еще домашняя колбаса, которую кстати на закарпатье называют пикница. Блюдо готовится не долго , но распространяющиеся ароматы успевают заинтриговать и вызвать аппетит.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты .
Вам понадобится:
- смалец 2 столовые ложки;
- лук 11 шт;
- домашняя колбаса 400 г;
- молотая сладкая паприка 4 столовые ложки;
- чеснок 6 зубцов;
- сладкий перец 5 шт;
- помидоры 6 шт;
- соль по вкусу;
- сметана 4 столовые ложки;
- молотый черный перец по вкусу;
- кориандр 1 щепотка;
- яйца 4 шт;
- укроп 1 пучок (по желанию);
- мята 1 пучок (по желанию);
- базилик 1 пучок (по желанию).
Способ приготовления
Сначала на сковороду нужно положить смалец.
Перед приготовлением нужно нарезать полную миску лука и добавить на сковороду для обжарки.
Нарезаем колбасу и добавляем жариться в лук.
Далее добавляем паприку, лучше добавить копченую паприку. Хорошо помешиваем.
Немного добавляем воды, чтобы ничего не приставало к сковороде.
Бросаем горсть чеснока целыми зубцами.
Добавляем в сковороду сладкий перец. Все тщательно перемешиваем.
Далее добавляем помидоры, нарезанные большими кусками. По желанию перед этим можно снять кожуру помидоров.
В конце солим блюдо по вкусу.
Далее добавляем 3-4 ложки сметаны. Тщательно перемешиваем и даем блюду немного оставить.
Дальше можно снимать с огня и пробовать.
Раньше мы писали о рецепте от закарпатской хозяйки "Президентских помидоров" половинками . Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.