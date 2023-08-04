Лечо рецепт в котле или на сковорде — видео

Лечко по-закарпатски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это не простое лечо из перца и помидоров, в этом варианте блюда кроме большого количества сладкого перца, томата и лука, обязательно должна быть еще домашняя колбаса, которую кстати на закарпатье называют пикница. Блюдо готовится не долго , но распространяющиеся ароматы успевают заинтриговать и вызвать аппетит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты .

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Вам понадобится:

смалец 2 столовые ложки;

лук 11 шт;

домашняя колбаса 400 г;

молотая сладкая паприка 4 столовые ложки;

чеснок 6 зубцов;

сладкий перец 5 шт;

помидоры 6 шт;

соль по вкусу;

сметана 4 столовые ложки;

молотый черный перец по вкусу;

кориандр 1 щепотка;

яйца 4 шт;

укроп 1 пучок (по желанию);

мята 1 пучок (по желанию);

базилик 1 пучок (по желанию).

Способ приготовления

Сначала на сковороду нужно положить смалец.

Продукты для рецепта. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед приготовлением нужно нарезать полную миску лука и добавить на сковороду для обжарки.

Жарение лука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем колбасу и добавляем жариться в лук.

Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем паприку, лучше добавить копченую паприку. Хорошо помешиваем.

Добавление паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Немного добавляем воды, чтобы ничего не приставало к сковороде.

Приготовление лечо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Бросаем горсть чеснока целыми зубцами.

Сладкий перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем в сковороду сладкий перец. Все тщательно перемешиваем.

Добавление перцев. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем помидоры, нарезанные большими кусками. По желанию перед этим можно снять кожуру помидоров.

Тушение блюда. Фото: YouTube @nashi.besahy

В конце солим блюдо по вкусу.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем 3-4 ложки сметаны. Тщательно перемешиваем и даем блюду немного оставить.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше можно снимать с огня и пробовать.

Раньше мы писали о рецепте от закарпатской хозяйки "Президентских помидоров" половинками . Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.