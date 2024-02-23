Що робити, щоб рис не злипався при варінні

Рис у тарілці. Фото: Freepik

Ви коли-небудь замислювалися, як приготувати розсипчастий рис, не вдаючись до заморочених методів? Кухарі часто мають у запасі незвичайні трюки, і ось один із них, лайфхак, який обіцяє, що навіть найбюджетніший рис не злипатиметься.

Цим секретом поділився кухар Олександр Городник у своєму обліковому записі в Instagram.

Він упевнений, що завдяки цьому простому прийому навіть звичайнісінький рис звариться ідеально, без склеювання.

Варіння рису — просте завдання навіть для тих, хто ніколи раніше не варив крупи. Однак для досягнення ідеальної розсипчастості рису важливо знати деякі хитрощі.

"Найпростіший і ефективніший метод варіння рису. Мене цьому навчили індуси, і я вирішив поділитися з вами", — зазначив Городник.

Рис у тарілку. Фото: Freepik

Для варіння 200 г рису знадобляться 1.5 літра води, 2 чайні ложки солі (без гірки), паличка кориці (за бажанням), 2 лаврові листи (за бажанням) і 2 столові ложки оливкової олії.

Як правильно варити рис, щоб він вийшов розсипчастим

Налийте воду в каструлю, додайте дві чайні ложки солі, лаврове листя та паличку кориці (останні два інгредієнти за бажанням). Доведіть воду до кипіння.

Помістіть рис у киплячу воду, трохи перемішайте, через дві хвилини перемішайте ще раз. Відміряйте час — рис повинен варитись рівно 10 хвилин.

Рис у тарілку. Фото: Freepik

Потім використовуйте друшляк, щоб видалити зайву воду з рису. Якщо ви додавали корицю та лавровий лист, видаліть їх. Додайте дві столові ложки олії та перемішайте. Розсипчастий рис готовий. Смачного!

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