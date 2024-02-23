Что делать, чтобы рис не слипался при варке

Рис в тарелке. Фото: Freepik

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить рассыпчатый рис, не прибегая к замороченным методам? Повара часто имеют в запасе необычные трюки, и вот один из них, лайфхак, обещающий, что даже самый бюджетный рис не будет слипаться.

Этим секретом поделился повар Александр Городник в своем аккаунте в Instagram.

Он уверен, что благодаря этому простому приему даже самый обычный рис сварится идеально, без склеивания.

Варка риса — простая задача даже для тех, кто никогда раньше не варил крупы. Однако для достижения идеальной рассыпчатости риса важно знать некоторые хитрости.

"Самый простой и эффективный метод варки риса. Меня этому научили индусы, и я решил поделиться с вами", — отметил Городник.

Рис в тарелке. Фото: Freepik

Для варки 200 граммов риса потребуются 1.5 литра воды, 2 чайные ложки соли (без горки), палочка корицы (по желанию), 2 лавровых листа (по желанию) и 2 столовые ложки оливкового масла.

Как правильно варить рис, чтобы он получился рассыпчатым

Налейте воду в кастрюлю, добавьте две чайные ложки соли, лавровые листья и палочку корицы (последние два ингредиента по желанию). Доведите воду до кипения.

Поместите рис в кипящую воду, слегка перемешайте, через две минуты перемешайте еще раз. Засеките время — рис должен вариться ровно 10 минут.

Рис в тарелке. Фото: Freepik

Затем используйте дуршлаг, чтобы удалить лишнюю воду из риса. Если вы добавляли корицу и лавровый лист, уберите их. Добавьте две столовые ложки масла и перемешайте. Рассыпчатый рис готов. Приятного аппетита!

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