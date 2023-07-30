Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Квашені помідори, які зберігаються цілий рік: карпатський рецепт arrow

Квашені помідори, які зберігаються цілий рік: карпатський рецепт

30 липня 2023 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачних квашених помідорів, як у Карпатах — відео
Квашені помідори. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі квашені помідори готуються на зиму холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

Читайте також:

Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 3-х літрову банку:

  • кріп 1 гілочка;
  • помідори 1,8 кг;
  • часник 4 зубчики;
  • корінь хрону 1 шт;
  • гострий перець;
  • петрушка 1 гілочка;
  • кріп 0,5 гілочки;
  • вода 1,4 л;
  • сіль 3 ст.л;
  • цукор 2 ч.л.
null
Підготовка помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Спосіб приготування 

Спочатку помідори промиваємо холодною водою три-чотири рази. Прибираємо всі зелені хвостики. 

null
Очищення помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Вам знадобиться холодна вода 1,4 літри в які потрібно додати 95 грамів звичайної солі та дві чайні ложки цукру. Все потрібно ретельно перемішати. 

null
Розсіл для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки кладемо гілку кропу, часник. Складаємо помідори, на низ банки краще класти помідори побільше, а на верх поменше. 

null
Кріп в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху кладемо часник, краще порізати його дрібніше, щоб він краще віддав свій смак. Також кладемо кусочок гострого перцю чилі, але робіть це за своїм смаком. 

null
Часник для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

На верх також кладемо гілочку кропу та петрушки. 

null
Зелень для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо помідори. Розсіл повинен повністю покривати помідори. 

null
Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо банки кришками. Такі квашені помідори будуть зберігатися всю зиму. Зберігати помідори краще в прохолодному темному місці. 

null
Кришка для банки з помідорами. Фото: YouTube @UkraineFood

Якщо будете зберігати помідори при кімнатній температурі то термін зберігання таких помідорів зменшиться до 6 місяців. Можна почекати декілька тижнів поки вони заквасяться, а потім зберігати у холодильнику. 

Раніше ми писали про рецепт корисних квашених помідорів, як у селі, від яких втриматися неможливо. Квашені (солоні) помідори — це дуже корисно для вживання, тому квасити овочі варто, і як сезонну закуску, і навіть, як зберігання помідорів на зиму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз