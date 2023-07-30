Рецепт смачних квашених помідорів, як у Карпатах — відео

Квашені помідори, які зберігаються цілий рік: карпатський рецепт
Такі квашені помідори готуються на зиму холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 3-х літрову банку:
- кріп 1 гілочка;
- помідори 1,8 кг;
- часник 4 зубчики;
- корінь хрону 1 шт;
- гострий перець;
- петрушка 1 гілочка;
- кріп 0,5 гілочки;
- вода 1,4 л;
- сіль 3 ст.л;
- цукор 2 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку помідори промиваємо холодною водою три-чотири рази. Прибираємо всі зелені хвостики.
Вам знадобиться холодна вода 1,4 літри в які потрібно додати 95 грамів звичайної солі та дві чайні ложки цукру. Все потрібно ретельно перемішати.
На дно банки кладемо гілку кропу, часник. Складаємо помідори, на низ банки краще класти помідори побільше, а на верх поменше.
Зверху кладемо часник, краще порізати його дрібніше, щоб він краще віддав свій смак. Також кладемо кусочок гострого перцю чилі, але робіть це за своїм смаком.
На верх також кладемо гілочку кропу та петрушки.
Заливаємо помідори. Розсіл повинен повністю покривати помідори.
Накриваємо банки кришками. Такі квашені помідори будуть зберігатися всю зиму. Зберігати помідори краще в прохолодному темному місці.
Якщо будете зберігати помідори при кімнатній температурі то термін зберігання таких помідорів зменшиться до 6 місяців. Можна почекати декілька тижнів поки вони заквасяться, а потім зберігати у холодильнику.
Раніше ми писали про рецепт корисних квашених помідорів, як у селі, від яких втриматися неможливо. Квашені (солоні) помідори — це дуже корисно для вживання, тому квасити овочі варто, і як сезонну закуску, і навіть, як зберігання помідорів на зиму.