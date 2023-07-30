Рецепт смачних квашених помідорів, як у Карпатах — відео

Квашені помідори. Фото: Freepik

Такі квашені помідори готуються на зиму холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 3-х літрову банку:

кріп 1 гілочка;

помідори 1,8 кг;

часник 4 зубчики;

корінь хрону 1 шт;

гострий перець;

петрушка 1 гілочка;

кріп 0,5 гілочки;

вода 1,4 л;

сіль 3 ст.л;

цукор 2 ч.л.

Підготовка помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Спосіб приготування

Спочатку помідори промиваємо холодною водою три-чотири рази. Прибираємо всі зелені хвостики.

Очищення помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Вам знадобиться холодна вода 1,4 літри в які потрібно додати 95 грамів звичайної солі та дві чайні ложки цукру. Все потрібно ретельно перемішати.

Розсіл для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки кладемо гілку кропу, часник. Складаємо помідори, на низ банки краще класти помідори побільше, а на верх поменше.

Кріп в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху кладемо часник, краще порізати його дрібніше, щоб він краще віддав свій смак. Також кладемо кусочок гострого перцю чилі, але робіть це за своїм смаком.

Часник для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

На верх також кладемо гілочку кропу та петрушки.

Зелень для помідорів. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо помідори. Розсіл повинен повністю покривати помідори.

Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо банки кришками. Такі квашені помідори будуть зберігатися всю зиму. Зберігати помідори краще в прохолодному темному місці.

Кришка для банки з помідорами. Фото: YouTube @UkraineFood

Якщо будете зберігати помідори при кімнатній температурі то термін зберігання таких помідорів зменшиться до 6 місяців. Можна почекати декілька тижнів поки вони заквасяться, а потім зберігати у холодильнику.

Раніше ми писали про рецепт корисних квашених помідорів, як у селі, від яких втриматися неможливо. Квашені (солоні) помідори — це дуже корисно для вживання, тому квасити овочі варто, і як сезонну закуску, і навіть, як зберігання помідорів на зиму.