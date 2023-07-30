Рецепт вкусных квашеных помидоров, как в Карпатах — видео

Квашеные помидоры. Фото: Freepik

Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Этот рецепт не занимает много времени, а получается очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

Читайте также:

Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 3-х литровую банку:

укроп 1 веточка;

помидоры 1,8 кг;

чеснок 4 зубчика;

корень хрена 1 шт;

острый перец;

петрушка 1 веточка;

укроп 0,5 веточки;

вода 1,4л;

соль 3 ст.л;

сахар 2 ч.л.

Подготовка помидоров. Фото: YouTube @UkraineFood

Способ приготовления

Сначала помидоры промываем холодной водой три-четыре раза. Убираем все зеленые хвостики.

Очистка помидоров. Фото: YouTube @UkraineFood

Вам понадобится холодная вода 1,4 литра, в которые нужно добавить 95 граммов обычной соли и две чайные ложки сахара. Всё нужно тщательно перемешать.

Рассол для помидоров. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки кладем ветку укропа, чеснок. Составляем помидоры, на низ банки лучше класть помидоры побольше, а на верх поменьше.

Укроп в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху кладем чеснок, лучше порезать его помельче, чтобы он лучше отдал свой вкус. Также кладем кусочек острого перца чили, но делайте это по своему вкусу.

Чеснок для помидоров. Фото: YouTube @UkraineFood

На верх также кладем веточку укропа и петрушки.

Зелень для помидоров. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем помидоры. Рассол должен полностью покрывать помидоры.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем банки крышками. Такие квашеные помидоры будут храниться всю зиму. Хранить помидоры лучше в холодном черном месте.

Крышка для банки с помидорами. Фото: YouTube @UkraineFood

Если будете хранить помидоры при комнатной температуре, то срок хранения таких помидоров уменьшится до 6 месяцев. Можно подождать несколько недель, пока они заквасятся, а затем хранить в холодильнике.

Раньше мы писали о рецепте полезных квашеных помидоров, как в деревне, от которых воздержаться невозможно. Квашенные (соленые) помидоры – это очень полезно для употребления, поэтому квасить овощи стоит, и как сезонную закуску, и даже как хранение помидоров на зиму.