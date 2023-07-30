Рецепт вкусных квашеных помидоров, как в Карпатах — видео

Квашеные помидоры, хранящиеся круглый год: карпатский рецепт
Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Этот рецепт не занимает много времени, а получается очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 3-х литровую банку:
- укроп 1 веточка;
- помидоры 1,8 кг;
- чеснок 4 зубчика;
- корень хрена 1 шт;
- острый перец;
- петрушка 1 веточка;
- укроп 0,5 веточки;
- вода 1,4л;
- соль 3 ст.л;
- сахар 2 ч.л.
Способ приготовления
Сначала помидоры промываем холодной водой три-четыре раза. Убираем все зеленые хвостики.
Вам понадобится холодная вода 1,4 литра, в которые нужно добавить 95 граммов обычной соли и две чайные ложки сахара. Всё нужно тщательно перемешать.
На дно банки кладем ветку укропа, чеснок. Составляем помидоры, на низ банки лучше класть помидоры побольше, а на верх поменьше.
Сверху кладем чеснок, лучше порезать его помельче, чтобы он лучше отдал свой вкус. Также кладем кусочек острого перца чили, но делайте это по своему вкусу.
На верх также кладем веточку укропа и петрушки.
Заливаем помидоры. Рассол должен полностью покрывать помидоры.
Накрываем банки крышками. Такие квашеные помидоры будут храниться всю зиму. Хранить помидоры лучше в холодном черном месте.
Если будете хранить помидоры при комнатной температуре, то срок хранения таких помидоров уменьшится до 6 месяцев. Можно подождать несколько недель, пока они заквасятся, а затем хранить в холодильнике.
Раньше мы писали о рецепте полезных квашеных помидоров, как в деревне, от которых воздержаться невозможно. Квашенные (соленые) помидоры – это очень полезно для употребления, поэтому квасить овощи стоит, и как сезонную закуску, и даже как хранение помидоров на зиму.