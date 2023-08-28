Квасимо помідори на зиму, які зберігаються аж до весни та не м'якнуть — відео рецепт

Квашені помідори, які зберігаються аж до весни, від української господині
Рецептів квашених помідорів дуже багато, пропонуємо ознайомитися ще з одним вдалим способом приготування. Такі томати зберігають усі вітаміни та будуть в нагоді протягом всієї зими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- на 1,5 л банку солі 1 ст. л. (або 35 г);
- на 2 л банку солі 1,5 ст. л. (або 50 г);
- гірчиця або гірчичний порошок;
- часник;
- духмяний перець;
- лаврове листя;
- зелень за смаком.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще обрати помідори середнього розміру, вони мають бути твердими, щоб зберігатися довше. М'які помідори для цього рецепту не підійдуть.
Спочатку беремо гірчичний порошок та додаємо трохи води. Консистенція має бути, як у гірчиці.
Нарізаємо зелень та кладемо її на дно банки. Також можна додати коріння або листя хрону. Додаємо 5-6 горошин духмяного перцю, кілька лаврових листочків та 2-4 зубчиків часника.
Потім в банку складаємо помідори.
Коли всі банки заповнені помідори, додаємо сіль в банки: на 1,5 л банку — 1 ст. л. (або 35 г), а на 2 л банку — 1,5 ст. л. (або 50 г).
Зверху можна додати ще зелені.
Потім беремо пластикову кришку, намащуємо її гірчицею та покищо відклаладємо.
Заливаємо помідори холодною водою та накриваємо нашими кришками, які ми підготували до цього.
Ставимо помідори на 10-14 днів для квашення, це повинно бути темне місце без сонячних променів.
Раніше ми писали про рецепт маринованих помідорів на зиму від сільської господині. Мариновані помідори за цим рецептом готуються дуже просто. Сільська господиня запевняє, що завдяки маринаду вони виходять ідеальними за смаком.