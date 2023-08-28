Квасимо помідори на зиму, які зберігаються аж до весни та не м'якнуть — відео рецепт

Помідори в кошику. Фото: Freepik

Рецептів квашених помідорів дуже багато, пропонуємо ознайомитися ще з одним вдалим способом приготування. Такі томати зберігають усі вітаміни та будуть в нагоді протягом всієї зими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

на 1,5 л банку солі 1 ст. л. (або 35 г);

на 2 л банку солі 1,5 ст. л. (або 50 г);

гірчиця або гірчичний порошок;

часник;

духмяний перець;

лаврове листя;

зелень за смаком.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще обрати помідори середнього розміру, вони мають бути твердими, щоб зберігатися довше. М'які помідори для цього рецепту не підійдуть.

Гірчичний порошок з водою. Фото: YouTube @hospodynya

Спочатку беремо гірчичний порошок та додаємо трохи води. Консистенція має бути, як у гірчиці.

Додавання зелені в банки. Фото: YouTube @hospodynya

Нарізаємо зелень та кладемо її на дно банки. Також можна додати коріння або листя хрону. Додаємо 5-6 горошин духмяного перцю, кілька лаврових листочків та 2-4 зубчиків часника.

Помідори в банці. Фото: YouTube @hospodynya

Потім в банку складаємо помідори.

Ложка солі. Фото: YouTube @hospodynya

Коли всі банки заповнені помідори, додаємо сіль в банки: на 1,5 л банку — 1 ст. л. (або 35 г), а на 2 л банку — 1,5 ст. л. (або 50 г).

Гірчична маса. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху можна додати ще зелені.

Банки з помідорами. Фото: YouTube @hospodynya

Потім беремо пластикову кришку, намащуємо її гірчицею та покищо відклаладємо.

Банки з помідорами. Фото: YouTube @hospodynya

Заливаємо помідори холодною водою та накриваємо нашими кришками, які ми підготували до цього.

Ставимо помідори на 10-14 днів для квашення, це повинно бути темне місце без сонячних променів.

Раніше ми писали про рецепт маринованих помідорів на зиму від сільської господині. Мариновані помідори за цим рецептом готуються дуже просто. Сільська господиня запевняє, що завдяки маринаду вони виходять ідеальними за смаком.