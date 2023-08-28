Квасим помидоры на зиму, которые хранятся до весны и не мякнут — видео рецепт

Помидоры в корзине. Фото: Freepik

Рецептов квашеных помидоров очень много, предлагаем ознакомиться с еще одним удачным способом приготовления. Такие томаты сохраняют все витамины и пригодятся в течение всей зимы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

на 1,5 л банку соли 1 ст. л. (или 35 г);

на 2 л банку соли 1,5 ст. л (или 50 г);

горчица или горчичный порошок;

чеснок;

душистый перец;

лавровые листья;

зелень по вкусу.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать помидоры среднего размера, они должны быть жесткими, чтобы хранились дольше. Мягкие помидоры для этого рецепта не подойдут.

Горчичный порошок с водой. Фото: YouTube @hospodynya

Сначала берем горчичный порошок и добавляем немного воды. Консистенция должна быть как у горчицы.

Добавление зелени в банки. Фото: YouTube @hospodynya

Нарезаем зелень и кладем ее на дно банки. Также можно добавить корни или листья хрена. Добавляем 5-6 горошин душистого перца, несколько лавровых листочков и 2-4 зубчика чеснока.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @hospodynya

Затем в банки складываем помидоры.

Ложка соли. Фото: YouTube @hospodynya

Когда все банки заполнены помидорами, добавляем соль в банки: на 1,5 л банку — 1 ст. л. (или 35 г), а на 2 л банку — 1,5 ст. л. (или 50 г).

Горчичная масса. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху можно добавить еще зелень.

Банки с помидорами. Фото: YouTube @hospodynya

Затем берем пластиковую крышку, смазываем ее горчицей и пока откладываем в сторону.

Банки с помидорами. Фото: YouTube @hospodynya

Заливаем помидоры холодной водой и накрываем крышками, которые мы подготовили до этого.

Ставим помидоры на 10-14 дней для квашения, это должно быть темное место без солнечных лучей.

Раньше мы писали о рецепте маринованных помидоров на зиму от сельской хозяйки. Маринованные помидоры по этому рецепту готовятся очень просто. Сельская хозяйка уверяет, что благодаря маринаду они получаются идеальными по вкусу.