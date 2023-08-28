Квасим помидоры на зиму, которые хранятся до весны и не мякнут — видео рецепт

Квашеные помидоры, которые хранятся до весны, от украинской хозяйки
Рецептов квашеных помидоров очень много, предлагаем ознакомиться с еще одним удачным способом приготовления. Такие томаты сохраняют все витамины и пригодятся в течение всей зимы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- на 1,5 л банку соли 1 ст. л. (или 35 г);
- на 2 л банку соли 1,5 ст. л (или 50 г);
- горчица или горчичный порошок;
- чеснок;
- душистый перец;
- лавровые листья;
- зелень по вкусу.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать помидоры среднего размера, они должны быть жесткими, чтобы хранились дольше. Мягкие помидоры для этого рецепта не подойдут.
Сначала берем горчичный порошок и добавляем немного воды. Консистенция должна быть как у горчицы.
Нарезаем зелень и кладем ее на дно банки. Также можно добавить корни или листья хрена. Добавляем 5-6 горошин душистого перца, несколько лавровых листочков и 2-4 зубчика чеснока.
Затем в банки складываем помидоры.
Когда все банки заполнены помидорами, добавляем соль в банки: на 1,5 л банку — 1 ст. л. (или 35 г), а на 2 л банку — 1,5 ст. л. (или 50 г).
Сверху можно добавить еще зелень.
Затем берем пластиковую крышку, смазываем ее горчицей и пока откладываем в сторону.
Заливаем помидоры холодной водой и накрываем крышками, которые мы подготовили до этого.
Ставим помидоры на 10-14 дней для квашения, это должно быть темное место без солнечных лучей.
Раньше мы писали о рецепте маринованных помидоров на зиму от сельской хозяйки. Маринованные помидоры по этому рецепту готовятся очень просто. Сельская хозяйка уверяет, что благодаря маринаду они получаются идеальными по вкусу.