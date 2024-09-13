Квашені помідори черрі на зиму — покроковий рецепт

Помідори черрі. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Квашені помідори черрі на зиму — це справжня смакота, яка збереже літній аромат та користь протягом всієї зими. Цей простий рецепт дозволить вам приготувати неймовірно смачну і корисну заготовку, яка стане улюбленою закускою на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори;

листя хрону;

часник;

сіль.

Спосіб приготування

Помідори помити та прибрати всі зайві гілочки. Спеції на дно банки можна покласти за власним смаком. Це може бути листя хрону, часник та перець горошком.

Помідори та спеції. Фото: Скриншот YouTube @hospodynya

Складаємо в банки томати та спеції. Також потрібно приготувати маринад. У холодну воду додати 1 ст. л солі з верхом з розрахунку на 1 л.

Маринад для помідорів. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Накрити кришками помідори та залишити при кімнатній температурі на три дні. Потім перемістити в прохолодне місце.

Помідори в банці. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.