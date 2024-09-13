Квашені помідори черрі на зиму — покроковий рецепт

Квашені помідори черрі на зиму — це дуже смачно та корисно
Квашені помідори черрі на зиму — це справжня смакота, яка збереже літній аромат та користь протягом всієї зими. Цей простий рецепт дозволить вам приготувати неймовірно смачну і корисну заготовку, яка стане улюбленою закускою на вашому столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- помідори;
- листя хрону;
- часник;
- сіль.
Спосіб приготування
Помідори помити та прибрати всі зайві гілочки. Спеції на дно банки можна покласти за власним смаком. Це може бути листя хрону, часник та перець горошком.
Складаємо в банки томати та спеції. Також потрібно приготувати маринад. У холодну воду додати 1 ст. л солі з верхом з розрахунку на 1 л.
Накрити кришками помідори та залишити при кімнатній температурі на три дні. Потім перемістити в прохолодне місце.
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