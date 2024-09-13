Квашеные помидоры черри на зиму – пошаговый рецепт

Помидоры черри. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Квашеные помидоры черри на зиму — это настоящая вкусняшка, которая сохранит летний аромат и пользу в течение всей зимы. Этот простой рецепт позволит вам приготовить невероятно вкусную и полезную заготовку, которая станет любимой закуской на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

помидоры;

листья хрена;

чеснок;

соль.

Способ приготовления

Помидоры помыть и убрать лишние веточки. Специи на дно банки можно положить по своему вкусу, это могут быть листья хрена, чеснок и перец горошком.

Помидоры и специи. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Кладем в банки томаты и специи. Также нужно приготовить маринад. В холодную воду добавить 1 ст. л. соли с верхом в расчете на 1 л.

Маринад для помидоров. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Накрыть помидоры крышками и оставить при комнатной температуре на три дня. Затем переместить в прохладное место.

Помидоры в банке. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

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