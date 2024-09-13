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Квашеные помидоры черри на зиму — это очень вкусно и полезно

13 сентября 2024 20:00
Соломия Цуренко - Редактор
Квашеные помидоры черри на зиму – пошаговый рецепт
Помидоры черри. Фото: скриншот YouTube @hospodynya
Соломия Цуренко - Редактор

Квашеные помидоры черри на зиму — это настоящая вкусняшка, которая сохранит летний аромат и пользу в течение всей зимы. Этот простой рецепт позволит вам приготовить невероятно вкусную и полезную заготовку, которая станет любимой закуской на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • помидоры;
  • листья хрена;
  • чеснок;
  • соль.

Способ приготовления

Помидоры помыть и убрать лишние веточки. Специи на дно банки можно положить по своему вкусу, это могут быть листья хрена, чеснок и перец горошком.

рецепт квашеных помидоров
Помидоры и специи. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Кладем в банки томаты и специи. Также нужно приготовить маринад. В холодную воду добавить 1 ст. л. соли с верхом в расчете на 1 л.

рецепт квашеных помидоров на зиму
Маринад для помидоров. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Накрыть помидоры крышками и оставить при комнатной температуре на три дня. Затем переместить в прохладное место.

рецепт квашеных помидоров черри на зиму
Помидоры в банке. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты лайфхаки помидоры квашенные помидоры заготовка на зиму

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