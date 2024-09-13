Квашеные помидоры черри на зиму – пошаговый рецепт

Квашеные помидоры черри на зиму — это очень вкусно и полезно
Квашеные помидоры черри на зиму — это настоящая вкусняшка, которая сохранит летний аромат и пользу в течение всей зимы. Этот простой рецепт позволит вам приготовить невероятно вкусную и полезную заготовку, которая станет любимой закуской на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- помидоры;
- листья хрена;
- чеснок;
- соль.
Способ приготовления
Помидоры помыть и убрать лишние веточки. Специи на дно банки можно положить по своему вкусу, это могут быть листья хрена, чеснок и перец горошком.
Кладем в банки томаты и специи. Также нужно приготовить маринад. В холодную воду добавить 1 ст. л. соли с верхом в расчете на 1 л.
Накрыть помидоры крышками и оставить при комнатной температуре на три дня. Затем переместить в прохладное место.
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