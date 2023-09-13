Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Квашені яблука на зиму: найпростіший рецепт arrow

Квашені яблука на зиму: найпростіший рецепт

13 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисні квашені яблука, які будуть зберігатися аж до весни — відео рецепт
Квашені овочі та фрукти. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яблука;
  • вода;
  • 10 грамів солі  на пів літра води (2% від ваги води);
  • 15-20 грамів цукру (меду) на пів літра води (3-4% від ваги води).

Квашені яблука рецепт на 3-літрову банку:

  • яблука;
  • 1,5 літра води;
  • 30 грамів солі (столова ложка);
  • 45-60 грамів цукру або меду (2-3 столові ложки).

Квашені яблука у відрі 10 літрів: 

  • яблука;
  • 5 літрів води;
  • 100 грамів солі;
  • 150-200 грамів цукру або меду. 

Спосіб приготування 

Літні яблука мають в собі багато цукру, тож інтенсивніше бродять і виходять м'якими. Тож, якщо ви бажаєте отримати тверді яблука, то й обирати потрібно з твердою серединою та кисліші, а це осінні та зимові сорти. 

null
Яблука на дереві. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно розуміти, що побиті яблука, які впали на землю, для квашення не дуже підходять, оскільки мають ушкодження та можуть негативно впливати на процеси бродіння. 

null
Яблука в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Яблука потрібно помити та відразу складаємо в банку. 

null
Яблука в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли банка наповнена, набираємо воду. В трилітрову банку поміститься десь 1,5 літра води. 

null
Ложка солі. Фото: YouTube @nashi.besahy

На кожні пів літра води додаємо 10 грамів солі та 15-20 грамів цукру або меду. 

null
Сіль та цукор в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна ці складники спочатку розчинити у воді, а можна засипати все в банку, а вже потім залити водою. 

null
Вода в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна яблука потримати 1-2 доби при кімнатній температурі, а потім перемістити в прохолодне місце. 

null
Квашені яблука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Такі яблука можуть зберігатися аж до весни. 

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз