Корисні квашені яблука, які будуть зберігатися аж до весни — відео рецепт

Квашені яблука на зиму: найпростіший рецепт
Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- яблука;
- вода;
- 10 грамів солі на пів літра води (2% від ваги води);
- 15-20 грамів цукру (меду) на пів літра води (3-4% від ваги води).
Квашені яблука рецепт на 3-літрову банку:
- яблука;
- 1,5 літра води;
- 30 грамів солі (столова ложка);
- 45-60 грамів цукру або меду (2-3 столові ложки).
Квашені яблука у відрі 10 літрів:
- яблука;
- 5 літрів води;
- 100 грамів солі;
- 150-200 грамів цукру або меду.
Спосіб приготування
Літні яблука мають в собі багато цукру, тож інтенсивніше бродять і виходять м'якими. Тож, якщо ви бажаєте отримати тверді яблука, то й обирати потрібно з твердою серединою та кисліші, а це осінні та зимові сорти.
Також потрібно розуміти, що побиті яблука, які впали на землю, для квашення не дуже підходять, оскільки мають ушкодження та можуть негативно впливати на процеси бродіння.
Яблука потрібно помити та відразу складаємо в банку.
Коли банка наповнена, набираємо воду. В трилітрову банку поміститься десь 1,5 літра води.
На кожні пів літра води додаємо 10 грамів солі та 15-20 грамів цукру або меду.
Можна ці складники спочатку розчинити у воді, а можна засипати все в банку, а вже потім залити водою.
Можна яблука потримати 1-2 доби при кімнатній температурі, а потім перемістити в прохолодне місце.
Такі яблука можуть зберігатися аж до весни.
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