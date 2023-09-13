Корисні квашені яблука, які будуть зберігатися аж до весни — відео рецепт

Квашені овочі та фрукти. Фото: YouTube @nashi.besahy

Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яблука;

вода;

10 грамів солі на пів літра води (2% від ваги води);

15-20 грамів цукру (меду) на пів літра води (3-4% від ваги води).

Квашені яблука рецепт на 3-літрову банку:

яблука;

1,5 літра води;

30 грамів солі (столова ложка);

45-60 грамів цукру або меду (2-3 столові ложки).

Квашені яблука у відрі 10 літрів:

яблука;

5 літрів води;

100 грамів солі;

150-200 грамів цукру або меду.

Спосіб приготування

Літні яблука мають в собі багато цукру, тож інтенсивніше бродять і виходять м'якими. Тож, якщо ви бажаєте отримати тверді яблука, то й обирати потрібно з твердою серединою та кисліші, а це осінні та зимові сорти.

Яблука на дереві. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно розуміти, що побиті яблука, які впали на землю, для квашення не дуже підходять, оскільки мають ушкодження та можуть негативно впливати на процеси бродіння.

Яблука в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Яблука потрібно помити та відразу складаємо в банку.

Яблука в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли банка наповнена, набираємо воду. В трилітрову банку поміститься десь 1,5 літра води.

Ложка солі. Фото: YouTube @nashi.besahy

На кожні пів літра води додаємо 10 грамів солі та 15-20 грамів цукру або меду.

Сіль та цукор в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна ці складники спочатку розчинити у воді, а можна засипати все в банку, а вже потім залити водою.

Вода в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна яблука потримати 1-2 доби при кімнатній температурі, а потім перемістити в прохолодне місце.

Квашені яблука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Такі яблука можуть зберігатися аж до весни.

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.