Полезные квашеные яблоки, которые будут храниться вплоть до весны — видео рецепт

Квашеные яблоки на зиму: самый простой рецепт
Квашенные яблоки (моченные яблоки) — яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- яблоки;
- вода;
- 10 г соли на пол-литра воды (2% от веса воды);
- 15-20 г сахара (меда) на пол-литра воды (3-4% от веса воды).
Квашеные яблоки рецепт на 3-литровую банку:
- яблоки;
- 1,5 литра воды;
- 30 г соли (столовая ложка);
- 45-60 граммов сахара или меда (2-3 столовых ложки).
Квашеные яблоки в ведре 10 литров:
- яблоки;
- 5 литра воды;
- 100 г соли;
- 150-200 г сахара или меда.
Способ приготовления
Летние яблоки содержат много сахара, поэтому интенсивнее бродят и получаются мягкими. Так что, если вы хотите получить твердые яблоки, то и выбирать нужно с твердой серединой и более кислые, а это осенние и зимние сорта.
Также нужно понимать, что битые яблоки, которые упали на землю, для квашения не очень подходят, поскольку имеют повреждения и могут негативно влиять на процессы брожения.
Яблоки нужно помыть и сразу складываем в банку.
Когда банка наполнена яблоками, заливаем водой. В трехлитровую банку поместится где-то 1,5 литра воды.
На каждые пол-литра воды добавляем 10 г соли и 15-20 г сахара или меда.
Можно эти составляющие сначала растворить в воде, а можно засыпать все в банку, а уже потом залить водой.
Можно яблоки подержать 1-2 дня при комнатной температуре, а затем переместить в прохладное место.
Такие яблоки могут храниться вплоть до весны.
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