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Квашеные яблоки на зиму: самый простой рецепт

13 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезные квашеные яблоки, которые будут храниться вплоть до весны — видео рецепт
Квашеные овощи и фрукты. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашенные яблоки (моченные яблоки) — яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • яблоки;
  • вода;
  • 10 г соли на пол-литра воды (2% от веса воды);
  • 15-20 г сахара (меда) на пол-литра воды (3-4% от веса воды).

Квашеные яблоки рецепт на 3-литровую банку:

  • яблоки;
  • 1,5 литра воды;
  • 30 г соли (столовая ложка);
  • 45-60 граммов сахара или меда (2-3 столовых ложки).

Квашеные яблоки в ведре 10 литров:

  • яблоки;
  • 5 литра воды;
  • 100 г соли;
  • 150-200 г сахара или меда.

Способ приготовления

Летние яблоки содержат много сахара, поэтому интенсивнее бродят и получаются мягкими. Так что, если вы хотите получить твердые яблоки, то и выбирать нужно с твердой серединой и более кислые, а это осенние и зимние сорта.

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Яблоки на дереве. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно понимать, что битые яблоки, которые упали на землю, для квашения не очень подходят, поскольку имеют повреждения и могут негативно влиять на процессы брожения.

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Яблоки в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Яблоки нужно помыть и сразу складываем в банку.

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Яблоки в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда банка наполнена яблоками, заливаем водой. В трехлитровую банку поместится где-то 1,5 литра воды.

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Ложка соли. Фото: YouTube @nashi.besahy

На каждые пол-литра воды добавляем 10 г соли и 15-20 г сахара или меда.

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Соль и сахар в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно эти составляющие сначала растворить в воде, а можно засыпать все в банку, а уже потом залить водой.

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Вода в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно яблоки подержать 1-2 дня при комнатной температуре, а затем переместить в прохладное место.

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Квашеные яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Такие яблоки могут храниться вплоть до весны.

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.

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