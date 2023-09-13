Полезные квашеные яблоки, которые будут храниться вплоть до весны — видео рецепт

Квашеные овощи и фрукты. Фото: YouTube @nashi.besahy

Квашенные яблоки (моченные яблоки) — яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

яблоки;

вода;

10 г соли на пол-литра воды (2% от веса воды);

15-20 г сахара (меда) на пол-литра воды (3-4% от веса воды).

Квашеные яблоки рецепт на 3-литровую банку:

яблоки;

1,5 литра воды;

30 г соли (столовая ложка);

45-60 граммов сахара или меда (2-3 столовых ложки).

Квашеные яблоки в ведре 10 литров:

яблоки;

5 литра воды;

100 г соли;

150-200 г сахара или меда.

Способ приготовления

Летние яблоки содержат много сахара, поэтому интенсивнее бродят и получаются мягкими. Так что, если вы хотите получить твердые яблоки, то и выбирать нужно с твердой серединой и более кислые, а это осенние и зимние сорта.

Яблоки на дереве. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно понимать, что битые яблоки, которые упали на землю, для квашения не очень подходят, поскольку имеют повреждения и могут негативно влиять на процессы брожения.

Яблоки в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Яблоки нужно помыть и сразу складываем в банку.

Яблоки в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда банка наполнена яблоками, заливаем водой. В трехлитровую банку поместится где-то 1,5 литра воды.

Ложка соли. Фото: YouTube @nashi.besahy

На каждые пол-литра воды добавляем 10 г соли и 15-20 г сахара или меда.

Соль и сахар в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно эти составляющие сначала растворить в воде, а можно засыпать все в банку, а уже потом залить водой.

Вода в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно яблоки подержать 1-2 дня при комнатной температуре, а затем переместить в прохладное место.

Квашеные яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Такие яблоки могут храниться вплоть до весны.

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