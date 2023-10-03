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Квашена капуста з яблуками за рецептом української господині

3 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт квашеної капусти з яблуками — відео
Квашена капуста з яблуками. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вдалий рецепт квашеної капусти разом з яблуками. Ви отримуєте дуже корисні продукти в одній банці, такі вітаміни будуть зберігатися всю зиму. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я

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Вам знадобиться: 

  • 4 кг 500 грам нашаткованої капусти; 
  • 150 грам моркви (натертої на тертці для моркви по-корейськи)
  • 400 грам кислих яблук;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі додаємо сіль, капусту потрібно добре розім'яти. Залишаємо капусту, щоб вона пустила сік. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім починаємо чистити яблука, нам потрібні осінні тверді яблука. Розрізаємо яблука на половини, видаливши серединку та кісточки. 

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Нарізані яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Складаємо капусту та яблука шарами. Все потрібно вкладати досить щільно. 

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Капуста в відрах. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Поверх капусти кладемо лавровий лист та перець горошком. 

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Квашення капусти. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно залишити капусту при кімнатній температурі, вона буде кваситися протягом 3-5 днів.

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Квашення капусти. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Кожен день потрібно відкривати капусту та проколювати її чимось гострим, це потрібно для того, щоб виходило повітря та не було гіркого присмаку. 

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Квашена капуста в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім переміщуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання. 

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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