Смачний рецепт квашеної капусти з яблуками — відео

Квашена капуста з яблуками за рецептом української господині
Вдалий рецепт квашеної капусти разом з яблуками. Ви отримуєте дуже корисні продукти в одній банці, такі вітаміни будуть зберігатися всю зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- 4 кг 500 грам нашаткованої капусти;
- 150 грам моркви (натертої на тертці для моркви по-корейськи)
- 400 грам кислих яблук;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву.
Далі додаємо сіль, капусту потрібно добре розім'яти. Залишаємо капусту, щоб вона пустила сік.
Потім починаємо чистити яблука, нам потрібні осінні тверді яблука. Розрізаємо яблука на половини, видаливши серединку та кісточки.
Складаємо капусту та яблука шарами. Все потрібно вкладати досить щільно.
Поверх капусти кладемо лавровий лист та перець горошком.
Далі потрібно залишити капусту при кімнатній температурі, вона буде кваситися протягом 3-5 днів.
Кожен день потрібно відкривати капусту та проколювати її чимось гострим, це потрібно для того, щоб виходило повітря та не було гіркого присмаку.
Потім переміщуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.
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