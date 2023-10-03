Смачний рецепт квашеної капусти з яблуками — відео

Квашена капуста з яблуками. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Вдалий рецепт квашеної капусти разом з яблуками. Ви отримуєте дуже корисні продукти в одній банці, такі вітаміни будуть зберігатися всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

4 кг 500 грам нашаткованої капусти;

150 грам моркви (натертої на тертці для моркви по-корейськи)

400 грам кислих яблук;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі додаємо сіль, капусту потрібно добре розім'яти. Залишаємо капусту, щоб вона пустила сік.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім починаємо чистити яблука, нам потрібні осінні тверді яблука. Розрізаємо яблука на половини, видаливши серединку та кісточки.

Нарізані яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Складаємо капусту та яблука шарами. Все потрібно вкладати досить щільно.

Капуста в відрах. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Поверх капусти кладемо лавровий лист та перець горошком.

Квашення капусти. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно залишити капусту при кімнатній температурі, вона буде кваситися протягом 3-5 днів.

Квашення капусти. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Кожен день потрібно відкривати капусту та проколювати її чимось гострим, це потрібно для того, щоб виходило повітря та не було гіркого присмаку.

Квашена капуста в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Потім переміщуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.