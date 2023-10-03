Вкусный рецепт квашеной капусты с яблоками — видео

Квашеная капуста с яблоками по рецепту украинской хозяйки
Удачный рецепт квашеной капусты вместе с яблоками. Вы получаете очень полезные продукты в одной банке, такие витамины будут сохраняться всю зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится:
- 4 кг 500 грамм нашинкованной капусты;
- 150 грамм моркови (натертой на терке для моркови по-корейски)
- 400 г кислых яблок;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту и натереть морковь.
Далее добавляем соль, капусту нужно хорошо размять. Оставляем капусту, чтобы она пустила сок.
Затем начинаем чистить яблоки, нам нужны осенние твердые яблоки. Разрезаем яблоки на половины, удалив серединку и косточки.
Складываем капусту и яблоки слоями. Всё нужно укладывать достаточно плотно.
Поверх капусты кладем лавровый лист и перец горошком.
Далее нужно оставить капусту при комнатной температуре, она будет кваситься в течение 3-5 дней.
Каждый день нужно открывать капусту и прокалывать ее чем-то острым, это нужно для того, чтобы выходил воздух и не было горького привкуса.
Затем перемещаем капусту в холодильник или в прохладное место для хранения.
Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.