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Квашеная капуста с яблоками по рецепту украинской хозяйки

3 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт квашеной капусты с яблоками — видео
Квашеная капуста с яблоками. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Удачный рецепт квашеной капусты вместе с яблоками. Вы получаете очень полезные продукты в одной банке, такие витамины будут сохраняться всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

  • 4 кг 500 грамм нашинкованной капусты;
  • 150 грамм моркови (натертой на терке для моркови по-корейски)
  • 400 г кислых яблок;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту и натереть морковь.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далее добавляем соль, капусту нужно хорошо размять. Оставляем капусту, чтобы она пустила сок.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Затем начинаем чистить яблоки, нам нужны осенние твердые яблоки. Разрезаем яблоки на половины, удалив серединку и косточки.

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Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Складываем капусту и яблоки слоями. Всё нужно укладывать достаточно плотно.

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Капуста в ведрах. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Поверх капусты кладем лавровый лист и перец горошком.

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Квашение капусты. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далее нужно оставить капусту при комнатной температуре, она будет кваситься в течение 3-5 дней.

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Квашение капусты. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Каждый день нужно открывать капусту и прокалывать ее чем-то острым, это нужно для того, чтобы выходил воздух и не было горького привкуса.

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Квашеная капуста в банках. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Затем перемещаем капусту в холодильник или в прохладное место для хранения.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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