Смачний та швидкий рецепт для вечері з курки — відео

Курка з печерицями. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Цей рецепт стане в нагоді, коли вам потрібно приготувати щось смачне на вечерю, а часу обмаль. Готується швидко, а виходить дуже смачно та підходить до будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

150 г печериць;

100-150 мл вершків 15%;

1 ч. л. крохмалю;

50г сиру;

100 г лаваша.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе на дрібні шматочки.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також нам знадобиться 150 грамів печериць, нарізаємо їх навпіл або на чотири частини. Якщо печериці великого розміру, тоді їх потрібно просто дрібно нарізати.

Печериці шматочками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно розігріти пательню та додати рослинної олії для смаження. Починаємо смажити куряче філе. Обсмажити потрібно протягом кількох хвилин.

Смажена курка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі додаємо гриби, ретельно перемішати. Продовжуємо смажити.

Курка та печериці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо трохи солі та накриваємо кришкою. Готуємо 5-7 хвилин.

Курка з вершками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім додаємо 100 мл вершків 15% жирності. Все ретельно перемішати, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні протягом 10 хвилин.

Курка з сиром. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В кінці додаємо одну чайну ложку крохмалю, все ретельно перемішати, це потрібно для того, щоб вершки стали більш густими.

Нарізаний лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім потрібно натерти сир на дрібній терці.

Курка в соусі. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо сир до курки з грибами та добре перемішуємо, поки він не розтане.

Курка в соусі та лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам знадобиться лаваш. Розрізаємо на промокутники, розмір потрібен такий, щоб ідеально помістилося у вашу форму для випікання. Беремо форму для випікання та в першу чергу викладємо в неї курку з грибами у вершковому соусі, але не все, а тільки третину.

Готова страва. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім накриваємо лавашем та зверху викладаємо ще один шар курки в соусі. Робимо те саме ще раз.

Зверху посипаємо тертим сиром та ставимо в духовку на 10-15 хвилин.

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