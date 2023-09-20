Смачний та швидкий рецепт для вечері з курки — відео

Курка з печерицями на вечерю: смачно та швидко
Цей рецепт стане в нагоді, коли вам потрібно приготувати щось смачне на вечерю, а часу обмаль. Готується швидко, а виходить дуже смачно та підходить до будь-якого гарніру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 150 г печериць;
- 100-150 мл вершків 15%;
- 1 ч. л. крохмалю;
- 50г сиру;
- 100 г лаваша.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати куряче філе на дрібні шматочки.
Також нам знадобиться 150 грамів печериць, нарізаємо їх навпіл або на чотири частини. Якщо печериці великого розміру, тоді їх потрібно просто дрібно нарізати.
Далі потрібно розігріти пательню та додати рослинної олії для смаження. Починаємо смажити куряче філе. Обсмажити потрібно протягом кількох хвилин.
Далі додаємо гриби, ретельно перемішати. Продовжуємо смажити.
Додаємо трохи солі та накриваємо кришкою. Готуємо 5-7 хвилин.
Потім додаємо 100 мл вершків 15% жирності. Все ретельно перемішати, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні протягом 10 хвилин.
В кінці додаємо одну чайну ложку крохмалю, все ретельно перемішати, це потрібно для того, щоб вершки стали більш густими.
Потім потрібно натерти сир на дрібній терці.
Додаємо сир до курки з грибами та добре перемішуємо, поки він не розтане.
Нам знадобиться лаваш. Розрізаємо на промокутники, розмір потрібен такий, щоб ідеально помістилося у вашу форму для випікання. Беремо форму для випікання та в першу чергу викладємо в неї курку з грибами у вершковому соусі, але не все, а тільки третину.
Потім накриваємо лавашем та зверху викладаємо ще один шар курки в соусі. Робимо те саме ще раз.
Зверху посипаємо тертим сиром та ставимо в духовку на 10-15 хвилин.
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