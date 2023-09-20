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Курка з печерицями на вечерю: смачно та швидко

20 вересня 2023 20:45
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Смачний та швидкий рецепт для вечері з курки — відео
Курка з печерицями. Фото: YouTube @OlyaPinsUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт стане в нагоді, коли вам потрібно приготувати щось смачне на вечерю, а часу обмаль. Готується швидко, а виходить дуже смачно та підходить до будь-якого гарніру. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячого філе;
  • 150 г печериць;
  • 100-150 мл вершків 15%;
  • 1 ч. л. крохмалю;
  • 50г сиру;
  • 100 г лаваша. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати куряче філе на дрібні шматочки. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також нам знадобиться 150 грамів печериць, нарізаємо їх навпіл або на чотири частини. Якщо печериці великого розміру, тоді їх потрібно просто дрібно нарізати. 

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Печериці шматочками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно розігріти пательню та додати рослинної олії для смаження. Починаємо смажити куряче філе. Обсмажити потрібно протягом кількох хвилин. 

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Смажена курка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі додаємо гриби, ретельно перемішати. Продовжуємо смажити. 

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Курка та печериці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо трохи солі та накриваємо кришкою. Готуємо 5-7 хвилин. 

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Курка з вершками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім додаємо 100 мл вершків 15% жирності. Все ретельно перемішати, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні протягом 10 хвилин. 

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Курка з сиром. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В кінці додаємо одну чайну ложку крохмалю, все ретельно перемішати, це потрібно для того, щоб вершки стали більш густими. 

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Нарізаний лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім потрібно натерти сир на дрібній терці. 

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Курка в соусі. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо сир до курки з грибами та добре перемішуємо, поки він не розтане. 

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Курка в соусі та лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам знадобиться лаваш. Розрізаємо на промокутники, розмір потрібен такий, щоб ідеально помістилося у вашу форму для випікання. Беремо форму для випікання та в першу чергу викладємо в неї курку з грибами у вершковому соусі, але не все, а тільки третину. 

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Готова страва. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім накриваємо лавашем та зверху викладаємо ще один шар курки в соусі. Робимо те саме ще раз. 

Зверху посипаємо тертим сиром та ставимо в духовку на 10-15 хвилин. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. 

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