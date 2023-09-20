Вкусный и быстрый рецепт для ужина из курицы — видео

Курица с шампиньонами на ужин: вкусно и быстро
Этот рецепт пригодится, когда вам нужно приготовить что-нибудь вкусное на ужин, а времени маловато. Готовится быстро, а получается вкусно и подходит к любому гарниру.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 150 г шампиньонов;
- 100-150 мл сливок 15%;
- 1 ч. л. крахмала;
- 50г творога;
- 100 г лаваша.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе на мелкие кусочки.
Также нам понадобится 150 граммов шампиньонов, нарезаем их пополам или на четыре части. Если шампиньоны большого размера, тогда их нужно просто мелко нарезать.
Далее нужно разогреть сковороду и добавить растительное масло для жарки. Начинаем жарить куриное филе. Обжарить нужно несколько минут.
Далее добавляем грибы, тщательно перемешаем. Продолжаем жарить.
Добавляем немного соли и накрываем крышкой. Готовим 5-7 минут.
Затем добавляем 100 мл сливок 15% жирности. Все кропотливо перемешать, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне в течение 10 минут.
В конце добавляем одну чайную ложку крахмала, все кропотливо перемешаем, это необходимо для того, чтоб сливки стали более густыми.
Затем нужно натереть сыр на мелкой терке.
Добавляем сыр к курице с грибами и хорошо перемешиваем, пока он не растает.
Нам понадобится лаваш. Разрезаем на промоугольники, размер нужен такой, чтобы идеально поместилось в вашу форму для выпечки. Берем форму для выпечки и в первую очередь выложим в нее курицу с грибами в сливочном соусе, но не всю, а только треть.
Затем накрываем лавашом и сверху выкладываем еще один слой курицы в соусе. Делаем тоже самое еще раз.
Сверху посыпаем тертым сыром и ставим в духовку на 10-15 минут.
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