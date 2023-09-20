Вкусный и быстрый рецепт для ужина из курицы — видео

Курица с шампиньонами. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Этот рецепт пригодится, когда вам нужно приготовить что-нибудь вкусное на ужин, а времени маловато. Готовится быстро, а получается вкусно и подходит к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

150 г шампиньонов;

100-150 мл сливок 15%;

1 ч. л. крахмала;

50г творога;

100 г лаваша.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе на мелкие кусочки.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Также нам понадобится 150 граммов шампиньонов, нарезаем их пополам или на четыре части. Если шампиньоны большого размера, тогда их нужно просто мелко нарезать.

Шампиньоны кусочками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее нужно разогреть сковороду и добавить растительное масло для жарки. Начинаем жарить куриное филе. Обжарить нужно несколько минут.

Жареная курица. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее добавляем грибы, тщательно перемешаем. Продолжаем жарить.

Курица и шампиньоны. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем немного соли и накрываем крышкой. Готовим 5-7 минут.

Курица со сливками. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем добавляем 100 мл сливок 15% жирности. Все кропотливо перемешать, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне в течение 10 минут.

Курица с сыром. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В конце добавляем одну чайную ложку крахмала, все кропотливо перемешаем, это необходимо для того, чтоб сливки стали более густыми.

Нарезанный лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем нужно натереть сыр на мелкой терке.

Курица в соусе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем сыр к курице с грибами и хорошо перемешиваем, пока он не растает.

Курица в соусе и лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам понадобится лаваш. Разрезаем на промоугольники, размер нужен такой, чтобы идеально поместилось в вашу форму для выпечки. Берем форму для выпечки и в первую очередь выложим в нее курицу с грибами в сливочном соусе, но не всю, а только треть.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем накрываем лавашом и сверху выкладываем еще один слой курицы в соусе. Делаем тоже самое еще раз.

Сверху посыпаем тертым сыром и ставим в духовку на 10-15 минут.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.