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Курячі шашлички в духовці: швидкий та бюджетний рецепт

21 вересня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з курячого філе на вечерю — відео
Курячі шашлички. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт стане в нагоді, коли ви забажаєте приготувати на вечерю щось цікаве. Куряче філе за таким рецептом на смак нагадує шашлик. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти. 

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячого філе. 

Для маринад №1:

  • 1 ст. соєвого соусу;
  • 1 ч. л. меду;
  • 1 ч. л. гірчиці.

Для маринаду № 2:

  • 1 ст. сметани;
  • 1 ст. томатної пасти;
  • сіль та спеції;
  • вода. 

Спосіб приготування

Спочатку беремо дві половинки курячого філе та нарізаємо на невеликі шматочки. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі в окремі ємність додаємо одну столову ложку соєвого соусу, одну чайну ложку меду та одну чайну ложку гірчиці, все ретельно перемішати, маса повинна вийти однорідна. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі викладаємо в цей соус половину курячого філе. Беремо тільки половину, тому що іншу ми приготуємо в іншому маринаді. 

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Курка в маринаді. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для другого маринаду беремо одну ложку сметани, одну ложку томатної пасти, трохи солі та спеції за смаком. До цього маринаду краще всього пасує сушений часник до спеції для курки. Цей маринад виходить густим, тому додаємо трохи води. 

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Приготування другого маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо в маринад та гарно перемішуємо. Краще залишити курку хоча б на 30 хвилин в цьому маринаді. 

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Курятина на шпажках. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі промариновані шматочки курки потрібно нанизати на дерев'яні шпажки. 

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Шпажки в духовці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо шпажки на форму для випікання, таким чином вони гарно приготується не будуть підгоряти. 

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Курячий шашлик. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставимо в духовку розігріти на 180 градусів на 40 хвилин. 

Раніше ми писали про найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат. 

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