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Куриные шашлычки в духовке: быстрый и бюджетный рецепт

21 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из куриного филе на ужин — видео
Куриные шашлычки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт пригодится, когда вы захотите приготовить на ужин что-нибудь интересное. Куриное филе по такому рецепту по вкусу напоминает шашлык. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • 600 г куриного филе.

Для маринад №1:

  • 1 ст. соевого соуса;
  • 1 ч. л. меда;
  • 1 ч. л. горчицы.

Для маринада №2:

  • 1 ст. сметаны;
  • 1 ст. томатной пасты;
  • соль и специи;
  • вода.

Способ приготовления

Сначала берем две половинки куриного филе и нарезаем на небольшие кусочки.

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее в отдельные емкости добавляем одну столовую ложку соевого соуса, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку горчицы, все тщательно перемешаем, масса должна получиться однородная.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее выкладываем в этот соус половину куриного филе. Берем только половину, потому что другую мы приготовим в другом маринаде.

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Курица в маринаде. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для второго маринада берем одну ложку сметаны, одну ложку томатной пасты, чуть-чуть соли и специи по вкусу. К этому маринаду лучше всего подходит сушеный чеснок к специи для курицы. Этот маринад выходит густым, поэтому добавляем немного воды.

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Приготовление второго маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем в маринад и хорошо перемешиваем. Лучше оставить курицу хотя бы на 30 минут в этом маринаде.

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Курица на шпажках. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее промаринованные кусочки курицы нужно нанизать на деревянные шпажки.

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Шпажки в духовке. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем шпажки на форму для выпечки, таким образом они хорошо приготовятся не будут подгорать.

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Куриный шашлык. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставим в духовку разогреть на 180 градусов на 40 минут.

Раньше мы писали о самом вкусном салате из баклажанов по рецепту бабушки. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.

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