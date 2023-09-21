Вкусное блюдо из куриного филе на ужин — видео

Куриные шашлычки. Фото: Freepik

Такой рецепт пригодится, когда вы захотите приготовить на ужин что-нибудь интересное. Куриное филе по такому рецепту по вкусу напоминает шашлык. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

600 г куриного филе.

Для маринад №1:

1 ст. соевого соуса;

1 ч. л. меда;

1 ч. л. горчицы.

Для маринада №2:

1 ст. сметаны;

1 ст. томатной пасты;

соль и специи;

вода.

Способ приготовления

Сначала берем две половинки куриного филе и нарезаем на небольшие кусочки.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее в отдельные емкости добавляем одну столовую ложку соевого соуса, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку горчицы, все тщательно перемешаем, масса должна получиться однородная.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее выкладываем в этот соус половину куриного филе. Берем только половину, потому что другую мы приготовим в другом маринаде.

Курица в маринаде. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для второго маринада берем одну ложку сметаны, одну ложку томатной пасты, чуть-чуть соли и специи по вкусу. К этому маринаду лучше всего подходит сушеный чеснок к специи для курицы. Этот маринад выходит густым, поэтому добавляем немного воды.

Приготовление второго маринада. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем в маринад и хорошо перемешиваем. Лучше оставить курицу хотя бы на 30 минут в этом маринаде.

Курица на шпажках. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее промаринованные кусочки курицы нужно нанизать на деревянные шпажки.

Шпажки в духовке. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем шпажки на форму для выпечки, таким образом они хорошо приготовятся не будут подгорать.

Куриный шашлык. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставим в духовку разогреть на 180 градусов на 40 минут.

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