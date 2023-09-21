Вкусное блюдо из куриного филе на ужин — видео

Куриные шашлычки в духовке: быстрый и бюджетный рецепт
Такой рецепт пригодится, когда вы захотите приготовить на ужин что-нибудь интересное. Куриное филе по такому рецепту по вкусу напоминает шашлык. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе.
Для маринад №1:
- 1 ст. соевого соуса;
- 1 ч. л. меда;
- 1 ч. л. горчицы.
Для маринада №2:
- 1 ст. сметаны;
- 1 ст. томатной пасты;
- соль и специи;
- вода.
Способ приготовления
Сначала берем две половинки куриного филе и нарезаем на небольшие кусочки.
Далее в отдельные емкости добавляем одну столовую ложку соевого соуса, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку горчицы, все тщательно перемешаем, масса должна получиться однородная.
Далее выкладываем в этот соус половину куриного филе. Берем только половину, потому что другую мы приготовим в другом маринаде.
Для второго маринада берем одну ложку сметаны, одну ложку томатной пасты, чуть-чуть соли и специи по вкусу. К этому маринаду лучше всего подходит сушеный чеснок к специи для курицы. Этот маринад выходит густым, поэтому добавляем немного воды.
Добавляем в маринад и хорошо перемешиваем. Лучше оставить курицу хотя бы на 30 минут в этом маринаде.
Далее промаринованные кусочки курицы нужно нанизать на деревянные шпажки.
Выкладываем шпажки на форму для выпечки, таким образом они хорошо приготовятся не будут подгорать.
Ставим в духовку разогреть на 180 градусов на 40 минут.
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