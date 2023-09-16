Курка в смачному соусі — відео рецепт

Курячі ніжки в томатному соусі. Фото: Freepik

Спробуйте приготувати цю просту, але в той же час досить незвичайну і смачну страву на основі томатів. Вийде відмінна смачна і ароматна страва, яка підійде до будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

курячі ніжки 2 кг;

помідори 6 шт;

соус сацебелі 200 гр;

цибуля 3 шт;

томатний сік 300 гр;

сіль 14 г.

Спосіб приготування

Спочатку курячі четвертинки перед приготуванням потрібно промити у холодній воді. Для цієї страви краще зняти шкірку.

Куряча четвертинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо четвертинки в форму для запікання.

Курка та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями. В цій страві її чим більше, тим краще.

Цибуля та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім нарізаємо помідори на півкільця. Помідори зроблять курку більш м'якою.

Курятина в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Четвертинки потрібно посолити, відразу додаємо нарізану цибулю. Все ретельно перемішати.

Курка та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо 200 грамів соусу сацебелі. Він має яскраво виражений смак, який гарно поєднується з куркою. Все ретельно перемішати.

Курка та соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер викладаємо нарізані помідори.

Курка та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім заливаємо все томатним соком, щоб він покрив всю курку.

Курка в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно закрити м'ясо харчовою плівкою та залишаємо маринувати до 4 годин.

Готова курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Після відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 1 години 10 хвилин.

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