Курка в смачному соусі — відео рецепт

Курячі ніжки в томатному соусі сацебелі
Спробуйте приготувати цю просту, але в той же час досить незвичайну і смачну страву на основі томатів. Вийде відмінна смачна і ароматна страва, яка підійде до будь-якого гарніру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- курячі ніжки 2 кг;
- помідори 6 шт;
- соус сацебелі 200 гр;
- цибуля 3 шт;
- томатний сік 300 гр;
- сіль 14 г.
Спосіб приготування
Спочатку курячі четвертинки перед приготуванням потрібно промити у холодній воді. Для цієї страви краще зняти шкірку.
Викладаємо четвертинки в форму для запікання.
Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями. В цій страві її чим більше, тим краще.
Потім нарізаємо помідори на півкільця. Помідори зроблять курку більш м'якою.
Четвертинки потрібно посолити, відразу додаємо нарізану цибулю. Все ретельно перемішати.
Далі додаємо 200 грамів соусу сацебелі. Він має яскраво виражений смак, який гарно поєднується з куркою. Все ретельно перемішати.
Тепер викладаємо нарізані помідори.
Потім заливаємо все томатним соком, щоб він покрив всю курку.
Далі потрібно закрити м'ясо харчовою плівкою та залишаємо маринувати до 4 годин.
Після відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 1 години 10 хвилин.
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