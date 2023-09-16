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Курячі ніжки в томатному соусі сацебелі

16 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Курка в смачному соусі — відео рецепт
Курячі ніжки в томатному соусі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати цю просту, але в той же час досить незвичайну і смачну страву на основі томатів. Вийде відмінна смачна і ароматна страва, яка підійде до будь-якого гарніру. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • курячі ніжки 2 кг;
  • помідори 6 шт;
  • соус сацебелі 200 гр;
  • цибуля 3 шт;
  • томатний сік 300 гр;
  • сіль 14 г.

Спосіб приготування 

Спочатку курячі четвертинки перед приготуванням потрібно промити у холодній воді. Для цієї страви краще зняти шкірку. 

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Куряча четвертинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо четвертинки в форму для запікання. 

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Курка та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями. В цій страві її чим більше, тим краще. 

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Цибуля та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім нарізаємо помідори на півкільця. Помідори зроблять курку більш м'якою. 

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Курятина в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Четвертинки потрібно посолити, відразу додаємо нарізану цибулю. Все ретельно перемішати. 

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Курка та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо 200 грамів соусу сацебелі. Він має яскраво виражений смак, який гарно поєднується з куркою. Все ретельно перемішати. 

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Курка та соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер викладаємо нарізані помідори. 

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Курка та помідори. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім заливаємо все томатним соком, щоб він покрив всю курку. 

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Курка в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно закрити м'ясо харчовою плівкою та залишаємо маринувати до 4 годин. 

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Готова курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Після відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 1 години 10 хвилин. 

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