Курица во вкусном соусе — видео рецепт

Куриные ножки в томатном соусе сацебели
Попытайтесь приготовить это простое, но в то же время довольно необычное и вкусное блюдо на основе томатов. Получится отличное вкусное и ароматное блюдо, которое подойдет к любому гарниру.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- куриные ножки 2 кг;
- помидоры 6 шт.;
- соус сацебели 200 г;
- лук 3 шт.;
- томатный сок 300 г;
- соль 14 г.
Способ приготовления
Сначала куриные четвертинки перед приготовлением следует промыть в холодной воде. Для этого блюда лучше снять шкурку.
Выкладываем четвертинки в форму для запекания.
Далее нужно нарезать лук полукольцами. В этом блюде его чем больше, тем лучше.
Затем нарезаем помидоры на полукольца. Помидоры сделают курицу более мягкой.
Четвертинки нужно посолить, сразу добавляем нарезанный лук. Все тщательно перемешать.
Далее добавляем 200 г соуса сацебели. Он обладает ярко выраженным вкусом, который хорошо сочетается с курицей. Все тщательно перемешать.
Теперь выкладываем нарезанные помидоры.
Затем заливаем все томатным соком, чтобы он покрыл всю курицу.
Затем нужно закрыть мясо пищевой пленкой и оставляем мариновать до 4 часов.
Затем отправляем в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 1 часа 10 минут.
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