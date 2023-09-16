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Куриные ножки в томатном соусе сацебели

16 сентября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Курица во вкусном соусе — видео рецепт
Куриные ножки в томатном соусе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попытайтесь приготовить это простое, но в то же время довольно необычное и вкусное блюдо на основе томатов. Получится отличное вкусное и ароматное блюдо, которое подойдет к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • куриные ножки 2 кг;
  • помидоры 6 шт.;
  • соус сацебели 200 г;
  • лук 3 шт.;
  • томатный сок 300 г;
  • соль 14 г.

Способ приготовления

Сначала куриные четвертинки перед приготовлением следует промыть в холодной воде. Для этого блюда лучше снять шкурку.

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Куриная четвертинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Выкладываем четвертинки в форму для запекания.

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Курица и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать лук полукольцами. В этом блюде его чем больше, тем лучше.

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Лук и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем помидоры на полукольца. Помидоры сделают курицу более мягкой.

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Курица в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Четвертинки нужно посолить, сразу добавляем нарезанный лук. Все тщательно перемешать.

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Курица и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем 200 г соуса сацебели. Он обладает ярко выраженным вкусом, который хорошо сочетается с курицей. Все тщательно перемешать.

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Курица и соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь выкладываем нарезанные помидоры.

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Курица и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем заливаем все томатным соком, чтобы он покрыл всю курицу.

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Курица в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно закрыть мясо пищевой пленкой и оставляем мариновать до 4 часов.

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Готовая курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем отправляем в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 1 часа 10 минут.

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