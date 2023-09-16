Курица во вкусном соусе — видео рецепт

Куриные ножки в томатном соусе. Фото: Freepik

Попытайтесь приготовить это простое, но в то же время довольно необычное и вкусное блюдо на основе томатов. Получится отличное вкусное и ароматное блюдо, которое подойдет к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

куриные ножки 2 кг;

помидоры 6 шт.;

соус сацебели 200 г;

лук 3 шт.;

томатный сок 300 г;

соль 14 г.

Способ приготовления

Сначала куриные четвертинки перед приготовлением следует промыть в холодной воде. Для этого блюда лучше снять шкурку.

Куриная четвертинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Выкладываем четвертинки в форму для запекания.

Курица и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать лук полукольцами. В этом блюде его чем больше, тем лучше.

Лук и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем помидоры на полукольца. Помидоры сделают курицу более мягкой.

Курица в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Четвертинки нужно посолить, сразу добавляем нарезанный лук. Все тщательно перемешать.

Курица и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем 200 г соуса сацебели. Он обладает ярко выраженным вкусом, который хорошо сочетается с курицей. Все тщательно перемешать.

Курица и соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь выкладываем нарезанные помидоры.

Курица и помидоры. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем заливаем все томатным соком, чтобы он покрыл всю курицу.

Курица в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно закрыть мясо пищевой пленкой и оставляем мариновать до 4 часов.

Готовая курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем отправляем в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 1 часа 10 минут.

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