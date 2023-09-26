Корисні котлети, на смак, як смажені — відео рецепт

Котлети в духовці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт смачних курячих котлет в духовці. Спробувавши приготувати котлети таким способом, ви більше не захочете їх смажити. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

180 г білих сухих крихт або м'якушки білого хліба;

150 г вершків або молока;

1 кг курячого м'яса (курячі стегна без шкіри та кісток);

2 цибулини;

2 зубчики часнику;

2 яйця;

2 ч.л. солі;

1 ч.л. меленого чорного перцю або до смаку;

80 г вершкового масла (з морозильної камери);

рослинна олія;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

На один кілограм курячого м'яса нам знадобиться приблизно 200 грамів білого хліба без скоринки або хлібних сухих крихт. Хліб потрібно залити молоком, перемішати та залишити на деякий час.

Молоко та хліб. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі підготуємо м'ясо, в цьому рецепті використовується фарш із курячих стегон, але ви можете взяти той фарш, який забажаєте. Проте краще відмовитися від фаршу з курячих грудок, бо такі котлети будуть сухими.

Курка для фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чаші блендера подрібнюємо цибулю та часник, можна зробити це за допомогою ножа або тертки. Далі подрібнюємо м'ясо, додаємо два курячих яйця, дві чайні ложки солі та чорний мелений перець.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі складаємо фарш в тарілку, додаємо хліб, все ретельно перемішуємо.

Натерте вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі у фарш потрібно натерти вершкове масло, яке пролежало в морозильній камері. Завдяки цьому котлети будуть дуже соковитими.

Курячий фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі ємність з фаршем потрібно покласти в холодильник приблизно на 30-60 хвилин.

Котлета в паніровці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Починаємо формувати котлети та викладаємо на деко. Якщо ви хочете, щоб у котлет була хрумка скоринка, для цього потрібно використати панірувальні сухарі. Також котлети в паніровці потрібно трохи збризнути рослинною олією.

Котлети в паніровці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запікати котлети будемо при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин.

Соковита котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі. Якщо вам набридли звичайні котлети, то цей рецепт точно для вас.