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Куриные котлеты в духовке с хрустящей корочкой

26 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезные котлеты, по вкусу, как жареные — видео рецепт
Котлеты в духовке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусных куриных котлет в духовке. Когда вы попробуете приготовить котлеты таким способом, то больше не захотите их жарить. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 180 г белых сухих крошек или мякиша белого хлеба;
  • 150 г сливок или молока;
  • 1 кг куриного мяса (куриные бедра без кожи и костей);
  • 2 луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 яйца;
  • 2 ч.л. соли;
  • 1 ч.л. молотого черного перца или по вкусу;
  • 80 г сливочного масла (из морозильной камеры);
  • растительное масло;
  • панировочные сухари.

Способ приготовления

На один килограмм куриного мяса нам понадобится примерно 200 граммов белого хлеба без корочки или хлебных сухих крошек. Хлеб нужно залить молоком, перемешать и оставить на время.

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Молоко и хлеб. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее подготовим мясо, в этом рецепте используется фарш из куриных бедер, но вы можете взять тот фарш, который пожелаете. Однако лучше отказаться от фарша из куриных грудок, потому что такие котлеты будут сухими.

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Курица для фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чаше блендера измельчаем лук и чеснок, можно сделать это с помощью ножа или терки. Далее измельчаем мясо, добавляем два куриных яйца, две чайные ложки соли и черный молотый перец.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее складываем фарш в тарелку, добавляем хлеб, все тщательно перемешаем.

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Натертое сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее в фарш нужно натереть сливочное масло, пролежавшее в морозильной камере. Благодаря этому котлеты будут очень сочными.

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Куриный фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем емкость с фаршем нужно положить в холодильник примерно на 30-60 минут.

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Котлета в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее начинаем формировать котлеты и выкладываем на противень. Если вы хотите, чтобы у котлет была хрустящая корочка, для этого нужно использовать панировочные сухари. Также котлеты в панировке нужно немного сбрызнуть растительным маслом.

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Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запекать котлеты будем при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

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Сочная котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.

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