Полезные котлеты, по вкусу, как жареные — видео рецепт

Куриные котлеты в духовке с хрустящей корочкой
Рецепт вкусных куриных котлет в духовке. Когда вы попробуете приготовить котлеты таким способом, то больше не захотите их жарить. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 180 г белых сухих крошек или мякиша белого хлеба;
- 150 г сливок или молока;
- 1 кг куриного мяса (куриные бедра без кожи и костей);
- 2 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 яйца;
- 2 ч.л. соли;
- 1 ч.л. молотого черного перца или по вкусу;
- 80 г сливочного масла (из морозильной камеры);
- растительное масло;
- панировочные сухари.
Способ приготовления
На один килограмм куриного мяса нам понадобится примерно 200 граммов белого хлеба без корочки или хлебных сухих крошек. Хлеб нужно залить молоком, перемешать и оставить на время.
Далее подготовим мясо, в этом рецепте используется фарш из куриных бедер, но вы можете взять тот фарш, который пожелаете. Однако лучше отказаться от фарша из куриных грудок, потому что такие котлеты будут сухими.
В чаше блендера измельчаем лук и чеснок, можно сделать это с помощью ножа или терки. Далее измельчаем мясо, добавляем два куриных яйца, две чайные ложки соли и черный молотый перец.
Далее складываем фарш в тарелку, добавляем хлеб, все тщательно перемешаем.
Далее в фарш нужно натереть сливочное масло, пролежавшее в морозильной камере. Благодаря этому котлеты будут очень сочными.
Затем емкость с фаршем нужно положить в холодильник примерно на 30-60 минут.
Далее начинаем формировать котлеты и выкладываем на противень. Если вы хотите, чтобы у котлет была хрустящая корочка, для этого нужно использовать панировочные сухари. Также котлеты в панировке нужно немного сбрызнуть растительным маслом.
Запекать котлеты будем при температуре 200 градусов в течение 30 минут.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.