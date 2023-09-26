Полезные котлеты, по вкусу, как жареные — видео рецепт

Котлеты в духовке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт вкусных куриных котлет в духовке. Когда вы попробуете приготовить котлеты таким способом, то больше не захотите их жарить. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

180 г белых сухих крошек или мякиша белого хлеба;

150 г сливок или молока;

1 кг куриного мяса (куриные бедра без кожи и костей);

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

2 яйца;

2 ч.л. соли;

1 ч.л. молотого черного перца или по вкусу;

80 г сливочного масла (из морозильной камеры);

растительное масло;

панировочные сухари.

Способ приготовления

На один килограмм куриного мяса нам понадобится примерно 200 граммов белого хлеба без корочки или хлебных сухих крошек. Хлеб нужно залить молоком, перемешать и оставить на время.

Молоко и хлеб. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее подготовим мясо, в этом рецепте используется фарш из куриных бедер, но вы можете взять тот фарш, который пожелаете. Однако лучше отказаться от фарша из куриных грудок, потому что такие котлеты будут сухими.

Курица для фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чаше блендера измельчаем лук и чеснок, можно сделать это с помощью ножа или терки. Далее измельчаем мясо, добавляем два куриных яйца, две чайные ложки соли и черный молотый перец.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее складываем фарш в тарелку, добавляем хлеб, все тщательно перемешаем.

Натертое сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее в фарш нужно натереть сливочное масло, пролежавшее в морозильной камере. Благодаря этому котлеты будут очень сочными.

Куриный фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем емкость с фаршем нужно положить в холодильник примерно на 30-60 минут.

Котлета в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее начинаем формировать котлеты и выкладываем на противень. Если вы хотите, чтобы у котлет была хрустящая корочка, для этого нужно использовать панировочные сухари. Также котлеты в панировке нужно немного сбрызнуть растительным маслом.

Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запекать котлеты будем при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

Сочная котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.