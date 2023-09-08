Супер рецепт курячих котлет — відео рецепт

Курячі котлети. Фото: Freepik

Рецепт смачних рубаних курячих котлет без м'ясорубки з сиром та помідорами. Швидкий та недорогий рецепт з простими та доступними інгредієнтами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!

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Вам знадобиться:

2 курячі філе;

1/2 цибулі;

1/2 помідор;

2 курячі яйця;

сіль та чорний перець за смаком;

1 столова ложка сметани 15 відсотків жирності;

1 чайна ложка сушеного часнику;

1 столова ложка борошна;

зелень за бажанням;

сир твердий 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати куряче філе. Складаємо його у тарілку.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Далі потрібно дрібно нарізати цибулю, відправляємо її до м'яса.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Потім нарізаємо помідор, це також потрібно зробити дуже дрібно.

Помідори та фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

До курки, цибулі та помідору додаємо куряче яйце, сіль, сушений часник і чорний перець за смаком.

Куряче яйце у фарші. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Все ретельно перемішати та додати сметану, борошно та зелень.

Сметана та фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Також необхідно натерти твердий сир та додати до фаршу.

Тертий сир. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо сковороду.

Маса для котлет. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Викладаємо фарш, як оладки, і починаємо обсмажувати з двох боків до готовності.

Курячі котлети. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Котлети готові, їх можна подавати з гарніром або зі сметаною.

Смажені котлети. Фото: YouTube @OlegSkrypa

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