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Курячі котлети без м'ясорубки: швидко та соковито

8 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер рецепт курячих котлет — відео рецепт
Курячі котлети. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачних рубаних курячих котлет без м'ясорубки з сиром та помідорами. Швидкий та недорогий рецепт з простими та доступними інгредієнтами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!

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Вам знадобиться:

  • 2 курячі філе;
  • 1/2 цибулі;
  • 1/2 помідор;
  • 2 курячі яйця;
  • сіль та чорний перець за смаком;
  • 1 столова ложка сметани 15 відсотків жирності;
  • 1 чайна ложка сушеного часнику;
  • 1 столова ложка борошна;
  • зелень за бажанням;
  • сир твердий 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати куряче філе. Складаємо його у тарілку.

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Далі потрібно дрібно нарізати цибулю, відправляємо її до м'яса.

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Потім нарізаємо помідор, це також потрібно зробити дуже дрібно.

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Помідори та фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

До курки, цибулі та помідору додаємо куряче яйце, сіль, сушений часник і чорний перець за смаком.

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Куряче яйце у фарші. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Все ретельно перемішати та додати сметану, борошно та зелень.

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Сметана та фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Також необхідно натерти твердий сир та додати до фаршу.

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Тертий сир. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо сковороду.

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Маса для котлет. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Викладаємо фарш, як оладки, і починаємо обсмажувати з двох боків до готовності.

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Курячі котлети. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Котлети готові, їх можна подавати з гарніром або зі сметаною.

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Смажені котлети. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Раніше ми писали про рецепт сокових українських котлет, три дієві секрети приготування.

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