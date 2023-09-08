Супер рецепт курячих котлет — відео рецепт

Курячі котлети без м'ясорубки: швидко та соковито
Рецепт смачних рубаних курячих котлет без м'ясорубки з сиром та помідорами. Швидкий та недорогий рецепт з простими та доступними інгредієнтами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!
Вам знадобиться:
- 2 курячі філе;
- 1/2 цибулі;
- 1/2 помідор;
- 2 курячі яйця;
- сіль та чорний перець за смаком;
- 1 столова ложка сметани 15 відсотків жирності;
- 1 чайна ложка сушеного часнику;
- 1 столова ложка борошна;
- зелень за бажанням;
- сир твердий 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати куряче філе. Складаємо його у тарілку.
Далі потрібно дрібно нарізати цибулю, відправляємо її до м'яса.
Потім нарізаємо помідор, це також потрібно зробити дуже дрібно.
До курки, цибулі та помідору додаємо куряче яйце, сіль, сушений часник і чорний перець за смаком.
Все ретельно перемішати та додати сметану, борошно та зелень.
Також необхідно натерти твердий сир та додати до фаршу.
Всю масу потрібно ретельно перемішати. Далі розігріваємо сковороду.
Викладаємо фарш, як оладки, і починаємо обсмажувати з двох боків до готовності.
Котлети готові, їх можна подавати з гарніром або зі сметаною.
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