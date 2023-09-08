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Куриные котлеты без мясорубки: быстро и сочно

8 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер рецепт куриных котлет — видео рецепт
Куриные котлеты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейших рубленых куриных котлет без мясорубки с сыром и помидорами. Быстрый и недорогой рецепт с простыми и доступными ингредиентами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!

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Вам понадобится: 

  • 2 куриных филе;
  • 1/2 лука;
  • 1/2 помидор;
  • 2 куриных яйца;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 1 столовая ложка сметаны 15 процентов жирности;
  • 1 чайная ложка сушеного чеснока;
  • 1 столовая ложка муки;
  • зелень по желанию;
  • сыр твердый 100 грамм. 

Способ приготовления 

Сначала нужно очень мелко нарезать куриное филе. Складываем его в тарелку. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Далее нужно мелко нарезать репчатый лук, отправляем его к мясу. 

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Репчатый лук. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Потом нарезаем помидор, это также необходимо сделать очень мелко. 

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Помидоры и фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

К курице, луку и помидору добавляем курное яйцо, соль, сушеный чеснок и черный перец по вкусу. 

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Куриное яйцо в фарше. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Все тщательно перемешать и добавить сметану, муку и зелень. 

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Сметана и фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Также необходимо натереть твердый сыр и добавить к фаршу. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду. 

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Масса для котлет. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Выкладываем фарш, как оладьи, и начинаем обжаривать с двух сторон до готовности. 

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Куриные котлеты. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Котлеты готовы, их можно подавать с гарниром или со сметной. 

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Раньше ми писали про рецепт сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.

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