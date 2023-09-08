Супер рецепт куриных котлет — видео рецепт

Куриные котлеты без мясорубки: быстро и сочно
Рецепт вкуснейших рубленых куриных котлет без мясорубки с сыром и помидорами. Быстрый и недорогой рецепт с простыми и доступными ингредиентами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!
Вам понадобится:
- 2 куриных филе;
- 1/2 лука;
- 1/2 помидор;
- 2 куриных яйца;
- соль и черный перец по вкусу;
- 1 столовая ложка сметаны 15 процентов жирности;
- 1 чайная ложка сушеного чеснока;
- 1 столовая ложка муки;
- зелень по желанию;
- сыр твердый 100 грамм.
Способ приготовления
Сначала нужно очень мелко нарезать куриное филе. Складываем его в тарелку.
Далее нужно мелко нарезать репчатый лук, отправляем его к мясу.
Потом нарезаем помидор, это также необходимо сделать очень мелко.
К курице, луку и помидору добавляем курное яйцо, соль, сушеный чеснок и черный перец по вкусу.
Все тщательно перемешать и добавить сметану, муку и зелень.
Также необходимо натереть твердый сыр и добавить к фаршу.
Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду.
Выкладываем фарш, как оладьи, и начинаем обжаривать с двух сторон до готовности.
Котлеты готовы, их можно подавать с гарниром или со сметной.
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