Супер рецепт куриных котлет — видео рецепт

Куриные котлеты. Фото: Freepik

Рецепт вкуснейших рубленых куриных котлет без мясорубки с сыром и помидорами. Быстрый и недорогой рецепт с простыми и доступными ингредиентами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Шалена Кухня — Олег Скрипа!

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Вам понадобится:

2 куриных филе;

1/2 лука;

1/2 помидор;

2 куриных яйца;

соль и черный перец по вкусу;

1 столовая ложка сметаны 15 процентов жирности;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

1 столовая ложка муки;

зелень по желанию;

сыр твердый 100 грамм.

Способ приготовления

Сначала нужно очень мелко нарезать куриное филе. Складываем его в тарелку.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Далее нужно мелко нарезать репчатый лук, отправляем его к мясу.

Репчатый лук. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Потом нарезаем помидор, это также необходимо сделать очень мелко.

Помидоры и фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

К курице, луку и помидору добавляем курное яйцо, соль, сушеный чеснок и черный перец по вкусу.

Куриное яйцо в фарше. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Все тщательно перемешать и добавить сметану, муку и зелень.

Сметана и фарш. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Также необходимо натереть твердый сыр и добавить к фаршу.

Тертый сыр. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Всю массу нужно тщательно перемешать. Далее разогреваем сковороду.

Масса для котлет. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Выкладываем фарш, как оладьи, и начинаем обжаривать с двух сторон до готовности.

Куриные котлеты. Фото: YouTube @OlegSkrypa

Котлеты готовы, их можно подавать с гарниром или со сметной.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @OlegSkrypa

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