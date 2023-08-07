Швидкий спосіб приготування кукурудзи — відео рецепт

Кукурудза в духовці. Фото: YouTube @UkraineFood

Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці. Вона тане в роті, приносить справжню насолоду і величезну користь — печена кукурудза в духовці з вершковим маслом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться:

кукурудза у рукаві на 3-4 шт;

масло вершкове 70 г;

цукор 1 ст.л;

сіль 1 ч.л.

Перший спосіб приготування

Прибираємо листя з молодої кукурудзи. Відрізаємо кінчики та нарізаємо на однакові частини.

Шматки кукурудзи. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо рукав для запікання, один кінець зав'язуємо.

Рукав для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо вершкове масло, до нього додаємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку солі. Потрібно все ретельно перемішати. Масло повинно бути м'яким.

Вершкове масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Кожний шматок кукурудзи змащуємо маслом та складаємо в рукав для запікання. Вкладаємо тієї стороною, де був надріз.

Кукурудза в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Зав'язуємо рукав для запікання. Відправляємо в духовку на 200 градусів на 40 хвилин.

Другий спосіб приготування

Беремо форму для запікання. Кукурудзу залишаємо в листях, вони будуть утримувати вологу.

Кукурудза в листях. Фото: YouTube @UkraineFood

Відправляємо в духовку на 200 градусів на 50 хвилин.

Готова кукурудза. Фото: YouTube @UkraineFood

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