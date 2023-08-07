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Кукурудза в духовці: два найкращі способи приготування

7 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий спосіб приготування кукурудзи — відео рецепт
Кукурудза в духовці. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці. Вона тане в роті, приносить справжню насолоду і величезну користь — печена кукурудза в духовці з вершковим маслом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться: 

  • кукурудза у рукаві на 3-4 шт;
  • масло вершкове 70 г;
  • цукор 1 ст.л;
  • сіль 1 ч.л.

Перший спосіб приготування 

Прибираємо листя з молодої кукурудзи. Відрізаємо кінчики та нарізаємо на однакові частини. 

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Шматки кукурудзи. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо рукав для запікання, один кінець зав'язуємо. 

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Рукав для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо вершкове масло, до нього додаємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку солі. Потрібно все ретельно перемішати. Масло повинно бути м'яким. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Кожний шматок кукурудзи змащуємо маслом та складаємо в рукав для запікання. Вкладаємо тієї стороною, де був надріз. 

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Кукурудза в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Зав'язуємо рукав для запікання. Відправляємо в духовку на 200 градусів на 40 хвилин. 

Другий спосіб приготування 

Беремо форму для запікання. Кукурудзу залишаємо в листях, вони будуть утримувати вологу. 

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Кукурудза в листях. Фото: YouTube @UkraineFood

Відправляємо в духовку на 200 градусів на 50 хвилин. 

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Готова кукурудза. Фото: YouTube @UkraineFood

 

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