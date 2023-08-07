Швидкий спосіб приготування кукурудзи — відео рецепт

Кукурудза в духовці: два найкращі способи приготування
Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці. Вона тане в роті, приносить справжню насолоду і величезну користь — печена кукурудза в духовці з вершковим маслом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобиться:
- кукурудза у рукаві на 3-4 шт;
- масло вершкове 70 г;
- цукор 1 ст.л;
- сіль 1 ч.л.
Перший спосіб приготування
Прибираємо листя з молодої кукурудзи. Відрізаємо кінчики та нарізаємо на однакові частини.
Беремо рукав для запікання, один кінець зав'язуємо.
Беремо вершкове масло, до нього додаємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку солі. Потрібно все ретельно перемішати. Масло повинно бути м'яким.
Кожний шматок кукурудзи змащуємо маслом та складаємо в рукав для запікання. Вкладаємо тієї стороною, де був надріз.
Зав'язуємо рукав для запікання. Відправляємо в духовку на 200 градусів на 40 хвилин.
Другий спосіб приготування
Беремо форму для запікання. Кукурудзу залишаємо в листях, вони будуть утримувати вологу.
Відправляємо в духовку на 200 градусів на 50 хвилин.
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