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Кукуруза в духовке: два лучших способа приготовления

7 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый способ приготовления кукурузы — видео рецепт
Кукуруза в духовке. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый быстрый и простой рецепт кукурузы в духовке. Она тает во рту, приносит настоящее наслаждение и огромную пользу — печеная кукуруза в духовке со сливочным маслом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

  • кукуруза в рукаве на 3-4 шт;
  • масло сливочное 70 г;
  • сахар 1 ст.л;
  • соль 1 ч.л.

Первый способ приготовления

Убираем листья из молодой кукурузы. Отрезаем кончики и нарезаем на равные части.

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Кусочки кукурузы. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем рукав для запекания, один конец завязываем.

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Рукав для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем сливочное масло, в него добавляем одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Надо все тщательно перемешать. Масло должно быть мягким.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Каждый кусок кукурузы смазываем маслом и складываем в рукав для запекания. Укладываем той стороной, где был надрез.

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Кукуруза в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Завязываем рукав для запекания. Отправляем в духовку на 200 градусов на 40 минут.

Второй способ приготовления

Берем форму для запекания. Кукурузу оставляем в листьях, они будут удерживать влагу.

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Кукуруза в листьях. Фото: YouTube @UkraineFood

Отправляем в духовку на 200 градусов на 50 минут.

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Готовая кукуруза. Фото: YouTube @UkraineFood

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