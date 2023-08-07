Быстрый способ приготовления кукурузы — видео рецепт

Кукуруза в духовке: два лучших способа приготовления
Самый быстрый и простой рецепт кукурузы в духовке. Она тает во рту, приносит настоящее наслаждение и огромную пользу — печеная кукуруза в духовке со сливочным маслом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобится:
- кукуруза в рукаве на 3-4 шт;
- масло сливочное 70 г;
- сахар 1 ст.л;
- соль 1 ч.л.
Первый способ приготовления
Убираем листья из молодой кукурузы. Отрезаем кончики и нарезаем на равные части.
Берем рукав для запекания, один конец завязываем.
Берем сливочное масло, в него добавляем одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Надо все тщательно перемешать. Масло должно быть мягким.
Каждый кусок кукурузы смазываем маслом и складываем в рукав для запекания. Укладываем той стороной, где был надрез.
Завязываем рукав для запекания. Отправляем в духовку на 200 градусов на 40 минут.
Второй способ приготовления
Берем форму для запекания. Кукурузу оставляем в листьях, они будут удерживать влагу.
Отправляем в духовку на 200 градусов на 50 минут.
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