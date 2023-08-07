Быстрый способ приготовления кукурузы — видео рецепт

Кукуруза в духовке. Фото: YouTube @UkraineFood

Самый быстрый и простой рецепт кукурузы в духовке. Она тает во рту, приносит настоящее наслаждение и огромную пользу — печеная кукуруза в духовке со сливочным маслом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

кукуруза в рукаве на 3-4 шт;

масло сливочное 70 г;

сахар 1 ст.л;

соль 1 ч.л.

Первый способ приготовления

Убираем листья из молодой кукурузы. Отрезаем кончики и нарезаем на равные части.

Кусочки кукурузы. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем рукав для запекания, один конец завязываем.

Рукав для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем сливочное масло, в него добавляем одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Надо все тщательно перемешать. Масло должно быть мягким.

Сливочное масло. Фото: YouTube @UkraineFood

Каждый кусок кукурузы смазываем маслом и складываем в рукав для запекания. Укладываем той стороной, где был надрез.

Кукуруза в форме для запекания. Фото: YouTube @UkraineFood

Завязываем рукав для запекания. Отправляем в духовку на 200 градусов на 40 минут.

Второй способ приготовления

Берем форму для запекания. Кукурузу оставляем в листьях, они будут удерживать влагу.

Кукуруза в листьях. Фото: YouTube @UkraineFood

Отправляем в духовку на 200 градусов на 50 минут.

Готовая кукуруза. Фото: YouTube @UkraineFood

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