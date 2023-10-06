Дуже смачна українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Капусняк зі свиною рулькою. Фото: YouTube @UkraineFood

Унікальний український капусняк, який перенесе вас у далекі спогади минулих літ. Ця страва поєднує найкращі традиції української кухні. Квашена капуста, що витримується у дубовій бочці протягом тривалого часу, в поєднанні з шматочками чорносливу надає цьому капусняку особливого смаку, який вдало підкреслює його оригінальність. А запашна рулька додає той справжній смак козацької страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

рулька 2 кг;

капуста 1 кг;

перлова крупа 100 г;

чорнослив 100 г;

цибуля 2 шт.;

корінь петрушки 2 шт.;

перець горошком;

сіль 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього беремо копчену рульку, закладаємо її відварюватися в холодну воду, додаємо 20 грамів солі, дві невеликі цибулі, сушені корінці петрушки (якщо є) та кілька горошин чорного перцю.

Складові для капусняка. Фото: YouTube @UkraineFood

Чекаємо, коли закипить, варимо на повільному вогні протягом 40 хвилин.

Приготування бульйону. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до рульки відправляємо 100 грамів перлової крупи, яку ретельно промили під проточною водою.

Квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до каструлю додаємо квашену капусту, її має бути багато. Варити потрібно одночасно з перловою крупою.

Перлова крупа. Фото: YouTube @UkraineFood

Через пів години, як варилася капуста, додаємо 100 грамів сушеного чорносливу.

Квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Він повинен зваритися до готовності, щоб повністю віддати свій аромат та смак.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли капуста та перлова крупа готові, дістаємо свинячу рульку для того, щоб її подрібнити.

Капусняк з квашеною капустою. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі можна подавати капусняк. В тарілці мають бути шматочки свинячою рульки. Також цей капусняк можна доповнити вареною картоплею, яку потрібно відварити окремо.

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.