Дуже смачна українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Козацький капусняк зі свиною рулькою
Унікальний український капусняк, який перенесе вас у далекі спогади минулих літ. Ця страва поєднує найкращі традиції української кухні. Квашена капуста, що витримується у дубовій бочці протягом тривалого часу, в поєднанні з шматочками чорносливу надає цьому капусняку особливого смаку, який вдало підкреслює його оригінальність. А запашна рулька додає той справжній смак козацької страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- рулька 2 кг;
- капуста 1 кг;
- перлова крупа 100 г;
- чорнослив 100 г;
- цибуля 2 шт.;
- корінь петрушки 2 шт.;
- перець горошком;
- сіль 20 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього беремо копчену рульку, закладаємо її відварюватися в холодну воду, додаємо 20 грамів солі, дві невеликі цибулі, сушені корінці петрушки (якщо є) та кілька горошин чорного перцю.
Чекаємо, коли закипить, варимо на повільному вогні протягом 40 хвилин.
Тепер до рульки відправляємо 100 грамів перлової крупи, яку ретельно промили під проточною водою.
Далі до каструлю додаємо квашену капусту, її має бути багато. Варити потрібно одночасно з перловою крупою.
Через пів години, як варилася капуста, додаємо 100 грамів сушеного чорносливу.
Він повинен зваритися до готовності, щоб повністю віддати свій аромат та смак.
Коли капуста та перлова крупа готові, дістаємо свинячу рульку для того, щоб її подрібнити.
Далі можна подавати капусняк. В тарілці мають бути шматочки свинячою рульки. Також цей капусняк можна доповнити вареною картоплею, яку потрібно відварити окремо.
Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.