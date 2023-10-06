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Козацький капусняк зі свиною рулькою

6 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт
Капусняк зі свиною рулькою. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Унікальний український капусняк, який перенесе вас у далекі спогади минулих літ. Ця страва поєднує найкращі традиції української кухні. Квашена капуста, що витримується у дубовій бочці протягом тривалого часу, в поєднанні з шматочками чорносливу надає цьому капусняку особливого смаку, який вдало підкреслює його оригінальність.  А запашна рулька додає той справжній смак козацької страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться: 

  • рулька 2 кг;
  • капуста 1 кг;
  • перлова крупа 100 г;
  • чорнослив 100 г;
  • цибуля 2 шт.;
  • корінь петрушки 2 шт.;
  • перець горошком;
  • сіль 20 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього беремо копчену рульку, закладаємо її відварюватися в холодну воду, додаємо 20 грамів солі, дві невеликі цибулі, сушені корінці петрушки (якщо є) та кілька горошин чорного перцю. 

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Складові для капусняка. Фото: YouTube @UkraineFood

Чекаємо, коли закипить, варимо на повільному вогні протягом 40 хвилин. 

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Приготування бульйону. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до рульки відправляємо 100 грамів перлової крупи, яку ретельно промили під проточною водою. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до каструлю додаємо квашену капусту, її має бути багато. Варити потрібно одночасно з перловою крупою. 

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Перлова крупа. Фото: YouTube @UkraineFood

Через пів години, як варилася капуста, додаємо 100 грамів сушеного чорносливу.

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Квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Він повинен зваритися до готовності, щоб повністю віддати свій аромат та смак. 

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Свиняча рулька. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли капуста та перлова крупа готові, дістаємо свинячу рульку для того, щоб її подрібнити. 

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Капусняк з квашеною капустою. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі можна подавати капусняк. В тарілці мають бути шматочки свинячою рульки. Також цей капусняк можна доповнити вареною картоплею, яку потрібно відварити окремо. 

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом. 

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