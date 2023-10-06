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Казацкий капустник со свиной рулькой

6 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное украинское первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт
Капустник со свиной рулькой. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Уникальный украинский капустник, который перенесет вас в далекие воспоминания прошлых лет. Это блюдо сочетает самые лучшие традиции украинской кухни. Квашеная капуста, которая выдерживается в дубовой бочке в течение длительного времени в сочетании с кусочками чернослива, придает этому капустнику особый вкус, который удачно подчеркивает его оригинальность. А душистая рулька придает тот настоящий вкус казацкому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • рулька 2 кг;
  • капуста 1 кг;
  • перловая крупа 100 г;
  • чернослив 100 г;
  • лук 2 шт.;
  • корень петрушки 2 шт.;
  • перец горошком;
  • соль 20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить бульон. Для этого берем копченую рульку, кладем вариться в холодную воду, добавляем 20 граммов соли, две небольшие луковицы, сушеные корешки петрушки (если есть) и несколько горошин черного перца.

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Составляющие для капустника. Фото: YouTube @UkraineFood

Ждем, когда закипит, варим на медленном огне в течение 40 минут.

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Приготовление бульона. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в бульон отправляем 100 граммов перловой крупы, которую тщательно промыли под проточной водой.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее в кастрюлю добавляем квашеную капусту, ее должно быть много. Варить нужно одновременно с перловой крупой.

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Перловая крупа. Фото: YouTube @UkraineFood

Через полчаса, когда сварилась капуста, добавляем 100 граммов сушеного чернослива.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Он должен свариться до готовности, чтобы полностью отдать аромат и вкус.

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Свиная рулька. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда капуста и перловая крупа готовы, достаем свиную рульку для того, чтобы ее измельчить.

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Капустник с квашеной капустой. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее можно подавать капустник. В тарелке должны быть кусочки свиной рульки. Также этот капустник можно дополнить вареным картофелем, который нужно отварить отдельно.

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.

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