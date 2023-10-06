Очень вкусное украинское первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт

Казацкий капустник со свиной рулькой
Уникальный украинский капустник, который перенесет вас в далекие воспоминания прошлых лет. Это блюдо сочетает самые лучшие традиции украинской кухни. Квашеная капуста, которая выдерживается в дубовой бочке в течение длительного времени в сочетании с кусочками чернослива, придает этому капустнику особый вкус, который удачно подчеркивает его оригинальность. А душистая рулька придает тот настоящий вкус казацкому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- рулька 2 кг;
- капуста 1 кг;
- перловая крупа 100 г;
- чернослив 100 г;
- лук 2 шт.;
- корень петрушки 2 шт.;
- перец горошком;
- соль 20 г.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить бульон. Для этого берем копченую рульку, кладем вариться в холодную воду, добавляем 20 граммов соли, две небольшие луковицы, сушеные корешки петрушки (если есть) и несколько горошин черного перца.
Ждем, когда закипит, варим на медленном огне в течение 40 минут.
Теперь в бульон отправляем 100 граммов перловой крупы, которую тщательно промыли под проточной водой.
Далее в кастрюлю добавляем квашеную капусту, ее должно быть много. Варить нужно одновременно с перловой крупой.
Через полчаса, когда сварилась капуста, добавляем 100 граммов сушеного чернослива.
Он должен свариться до готовности, чтобы полностью отдать аромат и вкус.
Когда капуста и перловая крупа готовы, достаем свиную рульку для того, чтобы ее измельчить.
Далее можно подавать капустник. В тарелке должны быть кусочки свиной рульки. Также этот капустник можно дополнить вареным картофелем, который нужно отварить отдельно.
Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.