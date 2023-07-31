Перевірений рецепт смачних огірків з гірчицею — відео

Огірки в банці. Фото: Freepik

Мариновані огірки з гірчицею "Козацькі" — ідеальні до закуски і різних гарнірів. Готуються простіше простого. Готуйте одразу подвійну порцію і не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

петрушка — пучок (70 г);

зерна гірчиці — 20 г (2 ст. л.);

сіль — 2 ст. л;

чорний перець горошком — 10 г (1 ст. л.);

олія — 200 мл;

оцет — 200 мл;

цукор — 200 мл;

часник — 3-4 гол.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відрізати всі хвостики в огірків. Далі кожний огірок потрібно розрізати на чотири частини.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Беремо петрушку та нарізаємо. Дуже дрібно різати не потрібно. Додаємо до огірків.

Порізані огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо всі спеції, чорний перець горошком, гірчицю, сіль, цукор, олію без запаху та оцет.

Різана петрушка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно все ретельно перемішати, накрити кришкою та дати час для маринування приблизно чотири години.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чисті сухі банки починаєм вкладати часник. Далі щільно вкладаємо огірки. Зверху заливаємо маринадом, який залишився.

Сіль та огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки стерилізуємо. Від моменту закипання пів літрові банки стерилізуємо 15 хвилин. Далі банки закриваємо.

Огірки з зеленню. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки перевертати не потрібно, якщо у вас кришки, які самі закручуються.

Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Якщо у вас кришки, які ви закотували, тоді потрібно перевертати до охолодження.

Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків. Вони виходять смачні, як шашлики. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.