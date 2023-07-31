Перевірений рецепт смачних огірків з гірчицею — відео

“Козацькі” огірки з гірчицею на зиму: ідеальний рецепт
Мариновані огірки з гірчицею "Козацькі" — ідеальні до закуски і різних гарнірів. Готуються простіше простого. Готуйте одразу подвійну порцію і не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- петрушка — пучок (70 г);
- зерна гірчиці — 20 г (2 ст. л.);
- сіль — 2 ст. л;
- чорний перець горошком — 10 г (1 ст. л.);
- олія — 200 мл;
- оцет — 200 мл;
- цукор — 200 мл;
- часник — 3-4 гол.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відрізати всі хвостики в огірків. Далі кожний огірок потрібно розрізати на чотири частини.
Беремо петрушку та нарізаємо. Дуже дрібно різати не потрібно. Додаємо до огірків.
Додаємо всі спеції, чорний перець горошком, гірчицю, сіль, цукор, олію без запаху та оцет.
Далі потрібно все ретельно перемішати, накрити кришкою та дати час для маринування приблизно чотири години.
В чисті сухі банки починаєм вкладати часник. Далі щільно вкладаємо огірки. Зверху заливаємо маринадом, який залишився.
Банки стерилізуємо. Від моменту закипання пів літрові банки стерилізуємо 15 хвилин. Далі банки закриваємо.
Банки перевертати не потрібно, якщо у вас кришки, які самі закручуються.
Якщо у вас кришки, які ви закотували, тоді потрібно перевертати до охолодження.
Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків. Вони виходять смачні, як шашлики. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.