Проверенный рецепт вкусных огурцов с горчицей — видео

"Казацкие" огурцы с горчицей на зиму: идеальный рецепт
Маринованные огурцы с горчицей "Казацкие" — идеальны для закуски и различных гарниров. Готовятся проще простого. Готовьте сразу двойную порцию и не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- огурцы — 3кг;
- петрушка — пучок (70 г);
- зерна горчицы — 20 г (2 ст. л.);
- соль — 2 ст. л;
- черный перец горошком — 10 г (1 ст. л.);
- масло — 200 мл;
- уксус — 200 мл;
- сахар — 200 мл;
- чеснок — 3-4 гол.
Способ приготовления
Сначала нужно отрезать все хвостики у огурцов. Затем каждый огурец нужно разрезать на четыре части.
Берем петрушку и нарезаем. Очень мелко резать не нужно. Добавляем к огурцам.
Добавляем все специи, черный перец горошком, горчицу, соль, сахар, масло без запаха и уксус.
Затем нужно все тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать время для маринования примерно четыре часа.
В чистые сухие банки начинаем вкладывать чеснок. Далее плотно укладываем огурцы. Сверху заливаем оставшимся маринадом.
Банки стерилизуем. С момента закипания пол-литровые банки стерилизуем 15 минут. Дальше банки закрываем.
Банки переворачивать не нужно, если у вас закручивающиеся крышки.
Если вы закатывали крышки, тогда нужно переворачивать до охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.