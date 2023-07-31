Проверенный рецепт вкусных огурцов с горчицей — видео

Огурцы в банке. Фото: Freepik

Маринованные огурцы с горчицей "Казацкие" — идеальны для закуски и различных гарниров. Готовятся проще простого. Готовьте сразу двойную порцию и не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

огурцы — 3кг;

петрушка — пучок (70 г);

зерна горчицы — 20 г (2 ст. л.);

соль — 2 ст. л;

черный перец горошком — 10 г (1 ст. л.);

масло — 200 мл;

уксус — 200 мл;

сахар — 200 мл;

чеснок — 3-4 гол.

Способ приготовления

Сначала нужно отрезать все хвостики у огурцов. Затем каждый огурец нужно разрезать на четыре части.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Берем петрушку и нарезаем. Очень мелко резать не нужно. Добавляем к огурцам.

Порезанные огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем все специи, черный перец горошком, горчицу, соль, сахар, масло без запаха и уксус.

Резаная петрушка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно все тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать время для маринования примерно четыре часа.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чистые сухие банки начинаем вкладывать чеснок. Далее плотно укладываем огурцы. Сверху заливаем оставшимся маринадом.

Соль и огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки стерилизуем. С момента закипания пол-литровые банки стерилизуем 15 минут. Дальше банки закрываем.

Огурцы с зеленью. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки переворачивать не нужно, если у вас закручивающиеся крышки.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Если вы закатывали крышки, тогда нужно переворачивать до охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.