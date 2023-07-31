Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow "Казацкие" огурцы с горчицей на зиму: идеальный рецепт arrow

"Казацкие" огурцы с горчицей на зиму: идеальный рецепт

31 июля 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт вкусных огурцов с горчицей — видео
Огурцы в банке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованные огурцы с горчицей "Казацкие" — идеальны для закуски и различных гарниров. Готовятся проще простого. Готовьте сразу двойную порцию и не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 3кг;
  • петрушка — пучок (70 г);
  • зерна горчицы — 20 г (2 ст. л.);
  • соль — 2 ст. л;
  • черный перец горошком — 10 г (1 ст. л.);
  • масло — 200 мл;
  • уксус — 200 мл;
  • сахар — 200 мл;
  • чеснок — 3-4 гол.

Способ приготовления

Сначала нужно отрезать все хвостики у огурцов. Затем каждый огурец нужно разрезать на четыре части.

null
Свежие огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Берем петрушку и нарезаем. Очень мелко резать не нужно. Добавляем к огурцам.

null
Порезанные огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем все специи, черный перец горошком, горчицу, соль, сахар, масло без запаха и уксус.

null
Резаная петрушка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно все тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать время для маринования примерно четыре часа.

null
Огурцы и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чистые сухие банки начинаем вкладывать чеснок. Далее плотно укладываем огурцы. Сверху заливаем оставшимся маринадом.

null
Соль и огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки стерилизуем. С момента закипания пол-литровые банки стерилизуем 15 минут. Дальше банки закрываем.

null
Огурцы с зеленью. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки переворачивать не нужно, если у вас закручивающиеся крышки.

null
Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Если вы закатывали крышки, тогда нужно переворачивать до охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз