Ідеальні котлети з картоплі та грибами — відео рецепт

Котлета з картоплі по-київськи, фарширована грибами
Такі котлети виходять дуже ніжними, рум'яними і, що головне, надзвичайно поживними. Їх можна подавати з салатом, або просто зі сметаною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.
Вам знадобиться:
- картопля 1 кг;
- печериці 300 г;
- борошно 100 г;
- молоко 250 г;
- масло 30 г;
- яйце 1 шт;
- рослинна олія;
- панірувальні сухарі;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно кілограм картоплі нарізати на шматочки та зварити в підсоленій воді до готовності.
Тепер потрібно приготувати начинку. Для цього потрібно нарізати 300 грамів печериць та обсмажити.
Потім потрібно розтопити вершкове масло на сковороді. Додаємо 50 грамів борошна та обсмажуємо його протягом хвилини.
Потім до борошна додаємо склянку молока, все ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати сіль та перець.
До молока з борошном додаємо підсмажені гриби.
З картоплі потрібно зробити пюре та даємо охолонути. Потім додаємо одне куряче яйце.
Потім додаємо до картоплі 4 столові ложки борошно, все ретельно перемішати.
Тепер з пюре робимо котлети, в середину кладемо начинку з грибів.
Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Перед смаженням обвалюємо котлети в яєчній масі, борошні та панірувальних сухарях.
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