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Котлета з картоплі по-київськи, фарширована грибами

7 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальні котлети з картоплі та грибами — відео рецепт
Котлети по-київськи. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі котлети виходять дуже ніжними, рум'яними і, що головне, надзвичайно поживними. Їх можна подавати з салатом, або просто зі сметаною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • печериці 300 г;
  • борошно 100 г;
  • молоко 250 г;
  • масло 30 г;
  • яйце 1 шт;
  • рослинна олія;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль; 
  • перець. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно кілограм картоплі нарізати на шматочки та зварити в підсоленій воді до готовності. 

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Сира картопля. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер потрібно приготувати начинку. Для цього потрібно нарізати 300 грамів печериць та обсмажити. 

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Нарізані печериці. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c
 

Потім потрібно розтопити вершкове масло на сковороді. Додаємо 50 грамів борошна та обсмажуємо його протягом хвилини. 

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Борошно та молоко. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім до борошна додаємо склянку молока, все ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати сіль та перець. 

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Додавання грибів. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

До молока з борошном додаємо підсмажені гриби. 

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Пюре з картоплі. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

З картоплі потрібно зробити пюре та даємо охолонути. Потім додаємо одне куряче яйце. 

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Котлета з грибами. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо до картоплі 4 столові ложки борошно, все ретельно перемішати. 

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Котлета в паніровці. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер з пюре робимо котлети, в середину кладемо начинку з грибів. 

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Смажені котлети. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Перед смаженням обвалюємо котлети в яєчній масі, борошні та панірувальних сухарях. 

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Котлета з грибами. 
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

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