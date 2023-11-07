Ідеальні котлети з картоплі та грибами — відео рецепт

Котлети по-київськи. Фото: Freepik

Такі котлети виходять дуже ніжними, рум'яними і, що головне, надзвичайно поживними. Їх можна подавати з салатом, або просто зі сметаною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля 1 кг;

печериці 300 г;

борошно 100 г;

молоко 250 г;

масло 30 г;

яйце 1 шт;

рослинна олія;

панірувальні сухарі;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно кілограм картоплі нарізати на шматочки та зварити в підсоленій воді до готовності.

Сира картопля.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер потрібно приготувати начинку. Для цього потрібно нарізати 300 грамів печериць та обсмажити.

Нарізані печериці.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c



Потім потрібно розтопити вершкове масло на сковороді. Додаємо 50 грамів борошна та обсмажуємо його протягом хвилини.

Борошно та молоко.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім до борошна додаємо склянку молока, все ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати сіль та перець.

Додавання грибів.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

До молока з борошном додаємо підсмажені гриби.

Пюре з картоплі.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

З картоплі потрібно зробити пюре та даємо охолонути. Потім додаємо одне куряче яйце.

Котлета з грибами.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо до картоплі 4 столові ложки борошно, все ретельно перемішати.

Котлета в паніровці.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер з пюре робимо котлети, в середину кладемо начинку з грибів.

Смажені котлети.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Перед смаженням обвалюємо котлети в яєчній масі, борошні та панірувальних сухарях.

Котлета з грибами.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.

Також ми писали про рецепт оригінальної страви з фаршу замість котлет.

Ще радимо ознайомитися, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.