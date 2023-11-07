Идеальные котлеты с картофелем и грибами — видео рецепт

Котлеты по-киевски. Фото: Freepik

Такие котлеты получаются очень нежными, румяными и, что главное, очень питательными. Их можно подавать с салатом или просто со сметаной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.

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Вам понадобится:

картофель 1 кг;

шампиньоны 300 г;

мука 100 г;

молоко 250 г;

масло 30 г;

яйцо 1 шт;

растительное масло;

панировочные сухари;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно килограмм картофеля нарезать на кусочки и сварить в подсоленной воде до готовности.

Сырой картофель.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь нужно приготовить начинку. Для этого нужно нарезать 300 граммов шампиньонов и обжарить.

Нарезанные шампиньоны.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем нужно растопить сливочное масло на сковороде. Добавляем 50 г муки и обжариваем ее в течение минуты.

Мука и молоко.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем в муку добавляем стакан молока, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить соль и перец.

Добавление грибов.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

К молоку с мукой добавляем поджаренные грибы.

Пюре из картофеля.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Из картофеля нужно сделать пюре и даем остыть. Затем добавляем одно куриное яйцо.

Котлеты с грибами.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем в картофель 4 столовые ложки муки, все тщательно перемешаем.

Котлета в панировке.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь из пюре делаем котлеты, внутрь кладем начинку из грибов.

Жареные котлеты.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Перед жаркой обваливаем котлеты в яичной массе, муке и панировочных сухарях.

Котлеты с грибами.

Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

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