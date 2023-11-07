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Котлета из картофеля по-киевски, фаршированная грибами

7 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальные котлеты с картофелем и грибами — видео рецепт
Котлеты по-киевски. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие котлеты получаются очень нежными, румяными и, что главное, очень питательными. Их можно подавать с салатом или просто со сметаной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.

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Вам понадобится:

  • картофель 1 кг;
  • шампиньоны 300 г;
  • мука 100 г;
  • молоко 250 г;
  • масло 30 г;
  • яйцо 1 шт;
  • растительное масло;
  • панировочные сухари;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно килограмм картофеля нарезать на кусочки и сварить в подсоленной воде до готовности.

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Сырой картофель.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь нужно приготовить начинку. Для этого нужно нарезать 300 граммов шампиньонов и обжарить.

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Нарезанные шампиньоны.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем нужно растопить сливочное масло на сковороде. Добавляем 50 г муки и обжариваем ее в течение минуты.

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Мука и молоко.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем в муку добавляем стакан молока, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить соль и перец.

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Добавление грибов.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

К молоку с мукой добавляем поджаренные грибы.

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Пюре из картофеля.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Из картофеля нужно сделать пюре и даем остыть. Затем добавляем одно куриное яйцо.

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Котлеты с грибами.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем в картофель 4 столовые ложки муки, все тщательно перемешаем.

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Котлета в панировке.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь из пюре делаем котлеты, внутрь кладем начинку из грибов.

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Жареные котлеты.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Перед жаркой обваливаем котлеты в яичной массе, муке и панировочных сухарях.

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Котлеты с грибами.
Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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