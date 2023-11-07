Идеальные котлеты с картофелем и грибами — видео рецепт

Котлета из картофеля по-киевски, фаршированная грибами
Такие котлеты получаются очень нежными, румяными и, что главное, очень питательными. Их можно подавать с салатом или просто со сметаной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- шампиньоны 300 г;
- мука 100 г;
- молоко 250 г;
- масло 30 г;
- яйцо 1 шт;
- растительное масло;
- панировочные сухари;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно килограмм картофеля нарезать на кусочки и сварить в подсоленной воде до готовности.
Теперь нужно приготовить начинку. Для этого нужно нарезать 300 граммов шампиньонов и обжарить.
Затем нужно растопить сливочное масло на сковороде. Добавляем 50 г муки и обжариваем ее в течение минуты.
Затем в муку добавляем стакан молока, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить соль и перец.
К молоку с мукой добавляем поджаренные грибы.
Из картофеля нужно сделать пюре и даем остыть. Затем добавляем одно куриное яйцо.
Затем добавляем в картофель 4 столовые ложки муки, все тщательно перемешаем.
Теперь из пюре делаем котлеты, внутрь кладем начинку из грибов.
Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Перед жаркой обваливаем котлеты в яичной массе, муке и панировочных сухарях.
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