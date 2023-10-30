Шоколадний пиріг з сиром — відео рецепт

Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шикарний пиріг із шоколадної крихти з ніжною сирною начинкою. Готується дуже швидко, навіть тісто не треба замішувати. Зверху крихта виходить хрусткою і розсипчастою, сирна начинка в міру солодка і м'яка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 22 см;

борошно 280 г;

масло вершкове 180 г;

какао 60 г;

цукор 80-100 г;

сіль.

Для начинки:

кисломолочний сир 350 г;

цукор 70-100 г;

ванільний цукор 20 г;

яйця 3 шт.;

сметана 70 г;

крохмаль кукурудзяний 20-40 г (якщо рідка начинка, додайте більше, якщо досить густа, менше).

Спосіб приготування

Для начинки потрібно сир та цукор ретельно перебити занурювальним блендером до однорідної маси.

Кисломолочний сир та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно та какао просіяти, додати цукор та дрібку солі.

Додавання борошна та яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охолоджене вершкове масло натерти на тертці, потім руками розтерти в дрібну крихту.

Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер 2/3 крихти відправляємо у форму, формуємо дно та бортики.

Вершкове масло та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо сирну масу.

Вершкове масло та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Присипаємо крихтою, що залишилася. Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.

Додавання начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо повністю охолонути за кімнатної температури, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 1-2 години.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такий пиріг нагадує чізкейк на вигляд і смак.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт сирної запіканки, для якої знадобляться лише три інгредієнти.