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Королівський пиріг з шоколадом та сиром за лічені хвилини

30 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Шоколадний пиріг з сиром — відео рецепт
Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шикарний пиріг із шоколадної крихти з ніжною сирною начинкою. Готується дуже швидко, навіть тісто не треба замішувати. Зверху крихта виходить хрусткою і розсипчастою, сирна начинка в міру солодка і м'яка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 22 см;
  • борошно 280 г;
  • масло вершкове 180 г;
  • какао 60 г;
  • цукор 80-100 г;
  • сіль.

Для начинки:

  • кисломолочний сир 350 г;
  • цукор 70-100 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • яйця 3 шт.;
  • сметана 70 г;
  • крохмаль кукурудзяний 20-40 г (якщо рідка начинка, додайте більше, якщо досить густа, менше).

Спосіб приготування

Для начинки потрібно сир та цукор ретельно перебити занурювальним блендером до однорідної маси.

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Кисломолочний сир та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно та какао просіяти, додати цукор та дрібку солі.

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Додавання борошна та яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охолоджене вершкове масло натерти на тертці, потім руками розтерти в дрібну крихту.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер 2/3 крихти відправляємо у форму, формуємо дно та бортики.

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Вершкове масло та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо сирну масу.

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Вершкове масло та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Присипаємо крихтою, що залишилася. Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.

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Додавання начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо повністю охолонути за кімнатної температури, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 1-2 години.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такий пиріг нагадує чізкейк на вигляд і смак.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт сирної запіканки, для якої знадобляться лише три інгредієнти.

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