Шоколадний пиріг з сиром — відео рецепт

Королівський пиріг з шоколадом та сиром за лічені хвилини
Шикарний пиріг із шоколадної крихти з ніжною сирною начинкою. Готується дуже швидко, навіть тісто не треба замішувати. Зверху крихта виходить хрусткою і розсипчастою, сирна начинка в міру солодка і м'яка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 22 см;
- борошно 280 г;
- масло вершкове 180 г;
- какао 60 г;
- цукор 80-100 г;
- сіль.
Для начинки:
- кисломолочний сир 350 г;
- цукор 70-100 г;
- ванільний цукор 20 г;
- яйця 3 шт.;
- сметана 70 г;
- крохмаль кукурудзяний 20-40 г (якщо рідка начинка, додайте більше, якщо досить густа, менше).
Спосіб приготування
Для начинки потрібно сир та цукор ретельно перебити занурювальним блендером до однорідної маси.
Борошно та какао просіяти, додати цукор та дрібку солі.
Охолоджене вершкове масло натерти на тертці, потім руками розтерти в дрібну крихту.
Тепер 2/3 крихти відправляємо у форму, формуємо дно та бортики.
Викладаємо сирну масу.
Присипаємо крихтою, що залишилася. Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.
Даємо повністю охолонути за кімнатної температури, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 1-2 години.
Такий пиріг нагадує чізкейк на вигляд і смак.
Раніше ми писали про рецепт сирної запіканки, для якої знадобляться лише три інгредієнти.
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