Шоколадный пирог с творогом — видео рецепт

Королевский пирог с шоколадом и сыром в считанные минуты
Шикарный пирог из шоколадной крошки с нежной творожной начинкой. Готовится очень быстро, даже тесто замешивать не надо. Сверху крошка получается хрустящей и рассыпчатой, творожная начинка в меру сладкая и мягкая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 22 см;
- мука 280 г;
- масло сливочное 180 г;
- какао 60 г;
- сахар 80-100 г;
- соль.
Для начинки:
- творог 350 г;
- сахар 70-100 г;
- ванильный сахар 20 г;
- яйца 3 шт.;
- сметана 70 г;
- крахмал кукурузный 20-40 г (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше).
Способ приготовления
Для начинки нужно творог и сахар тщательно перебить погружным блендером до однородной массы.
Муку и какао просеять, добавить сахар и щепотку соли.
Охлажденное сливочное масло натереть на терке, потом руками растереть в мелкую крошку.
Теперь 2/3 крошки отправляем в форму, формируем дно и бортики.
Выкладываем творожную массу.
Присыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при 180 градусах 40 минут.
Даем полностью остыть при комнатной температуре, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1-2 часа.
Такой пирог напоминает чизкейк по виду и вкусу.
Ранее мы писали про рецепт творожной запеканки, для которой понадобятся всего три ингредиента.
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