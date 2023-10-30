Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Королевский пирог с шоколадом и сыром в считанные минуты arrow

Королевский пирог с шоколадом и сыром в считанные минуты

30 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шоколадный пирог с творогом — видео рецепт
Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шикарный пирог из шоколадной крошки с нежной творожной начинкой. Готовится очень быстро, даже тесто замешивать не надо. Сверху крошка получается хрустящей и рассыпчатой, творожная начинка в меру сладкая и мягкая. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 22 см;
  • мука 280 г;
  • масло сливочное 180 г;
  • какао 60 г;
  • сахар 80-100 г;
  • соль.

Для начинки:

  • творог 350 г;
  • сахар 70-100 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • яйца 3 шт.;
  • сметана 70 г;
  • крахмал кукурузный 20-40 г  (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше).

Способ приготовления 

Для начинки нужно творог и сахар тщательно перебить погружным блендером до однородной массы.

null
Творог и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку и какао просеять, добавить сахар и щепотку соли. 

null
Добавление муки и яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охлажденное сливочное масло натереть на терке, потом руками растереть в мелкую крошку. 

null
Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь 2/3 крошки отправляем в форму, формируем дно и бортики. 

null
Сливочное масло и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем творожную массу.

null
Сливочное масло и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Присыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при 180 градусах 40 минут. 

null
Добавление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем полностью остыть при комнатной температуре, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1-2 часа.

null
Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такой пирог напоминает чизкейк по виду и вкусу. 

null
Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт творожной запеканки, для которой понадобятся всего три ингредиента. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме