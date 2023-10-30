Шоколадный пирог с творогом — видео рецепт

Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шикарный пирог из шоколадной крошки с нежной творожной начинкой. Готовится очень быстро, даже тесто замешивать не надо. Сверху крошка получается хрустящей и рассыпчатой, творожная начинка в меру сладкая и мягкая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 22 см;

мука 280 г;

масло сливочное 180 г;

какао 60 г;

сахар 80-100 г;

соль.

Для начинки:

творог 350 г;

сахар 70-100 г;

ванильный сахар 20 г;

яйца 3 шт.;

сметана 70 г;

крахмал кукурузный 20-40 г (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше).

Способ приготовления

Для начинки нужно творог и сахар тщательно перебить погружным блендером до однородной массы.

Творог и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку и какао просеять, добавить сахар и щепотку соли.

Добавление муки и яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Охлажденное сливочное масло натереть на терке, потом руками растереть в мелкую крошку.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь 2/3 крошки отправляем в форму, формируем дно и бортики.

Сливочное масло и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем творожную массу.

Сливочное масло и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Присыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при 180 градусах 40 минут.

Добавление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем полностью остыть при комнатной температуре, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1-2 часа.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такой пирог напоминает чизкейк по виду и вкусу.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт творожной запеканки, для которой понадобятся всего три ингредиента.