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Корисний та поживний салат для гарної фігури

2 березня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт салату, який можна їсти на вечерю — відео
Салат з овочами та тунцем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Відкрийте для себе смачний та корисний спосіб підтримки фігури — поживний салат, який не тільки наситить, а й допоможе зберегти гарну форму. Спробуйте приготувати на вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 шт.;
  • яйця (варені) — 3 шт.;
  • тунець (консервований) — 1 банка;
  • кукурудза — 1 банка;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яйця на невеликі шматочки.

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Варені яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Капусту також нарізати, додати до яєць.

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Пекінська капуста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Потім додати тунець та кукурудзу.

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Кукурудза та сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишилося заправити сметаною, підсолити на смак і перемішати все.

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

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їжа
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схуднення
салат
здорове харчування

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