Рецепт салату, який можна їсти на вечерю — відео

Корисний та поживний салат для гарної фігури
Відкрийте для себе смачний та корисний спосіб підтримки фігури — поживний салат, який не тільки наситить, а й допоможе зберегти гарну форму. Спробуйте приготувати на вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 шт.;
- яйця (варені) — 3 шт.;
- тунець (консервований) — 1 банка;
- кукурудза — 1 банка;
- сметана — 2 ст.л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати яйця на невеликі шматочки.
Капусту також нарізати, додати до яєць.
Потім додати тунець та кукурудзу.
Залишилося заправити сметаною, підсолити на смак і перемішати все.
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