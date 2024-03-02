Рецепт салату, який можна їсти на вечерю — відео

Салат з овочами та тунцем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Відкрийте для себе смачний та корисний спосіб підтримки фігури — поживний салат, який не тільки наситить, а й допоможе зберегти гарну форму. Спробуйте приготувати на вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт.;

яйця (варені) — 3 шт.;

тунець (консервований) — 1 банка;

кукурудза — 1 банка;

сметана — 2 ст.л.;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яйця на невеликі шматочки.

Варені яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Капусту також нарізати, додати до яєць.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Потім додати тунець та кукурудзу.

Кукурудза та сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишилося заправити сметаною, підсолити на смак і перемішати все.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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