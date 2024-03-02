Рецепт салата, который можно есть на ужин — видео

Полезный и питательный салат для хорошей фигуры
Откройте для себя вкусный и полезный способ поддержания фигуры — питательный салат, который не только насытит, но и поможет сохранить хорошую форму. Попытайтесь приготовить на ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 шт.;
- яйца (вареные) — 3 шт.;
- тунец (консервированный) — 1 банка;
- кукуруза — 1 банка;
- сметана — 2 ст.л.;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать яйца на небольшие кусочки.
Капусту также нарезать, добавить к яйцам.
Затем добавить тунец и кукурузу.
Осталось заправить сметаной, подсолить по вкусу и перемешать все.
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