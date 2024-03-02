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Полезный и питательный салат для хорошей фигуры

2 марта 2024 07:50
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Рецепт салата, который можно есть на ужин — видео
Салат с овощами и тунцом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Откройте для себя вкусный и полезный способ поддержания фигуры — питательный салат, который не только насытит, но и поможет сохранить хорошую форму. Попытайтесь приготовить на ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1 шт.;
  • яйца (вареные) — 3 шт.;
  • тунец (консервированный) — 1 банка;
  • кукуруза — 1 банка;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать яйца на небольшие кусочки.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Капусту также нарезать, добавить к яйцам.

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем добавить тунец и кукурузу.

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Кукуруза и сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Осталось заправить сметаной, подсолить по вкусу и перемешать все.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой "Дайкон".

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

еда
рецепты
овощи
похудение
салат
здоровое питание

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