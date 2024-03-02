Рецепт салата, который можно есть на ужин — видео

Салат с овощами и тунцом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Откройте для себя вкусный и полезный способ поддержания фигуры — питательный салат, который не только насытит, но и поможет сохранить хорошую форму. Попытайтесь приготовить на ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 шт.;

яйца (вареные) — 3 шт.;

тунец (консервированный) — 1 банка;

кукуруза — 1 банка;

сметана — 2 ст.л.;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать яйца на небольшие кусочки.

Вареные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Капусту также нарезать, добавить к яйцам.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем добавить тунец и кукурузу.

Кукуруза и сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Осталось заправить сметаной, подсолить по вкусу и перемешать все.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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