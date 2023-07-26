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Корисні властивості кориці: кому слід вживати першочергово

26 липня 2023 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Корисні властивості кориці: кому слід вживати першочергово
Палички кориці на столі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження свідчать, що кориця не лише запашна, а й корисна. Так, за її допомогою можна схуднути та покращити розумові здібності. Більше того вона сприяє кращій роботі серця та є надзвичайно корисною для діабетиків.

Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про корисні властивості кориці.

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Зазначається, що кориця допомагає регулювати цукор у крові, підвищуючи рівень інсуліну — гормону, який за це відповідає. Більше того вона надзвичайно корисна при діабеті, особливо для людей з переддіабетом і діабетом 2 типу.

Для тих, хто хоче схуднути, кориця теж може зіграти не останню роль. 

"Кориця володіє термогенними і метаболічними властивостями, що сприяють підвищенню витрати енергії та спалюванню жирів. Це сприяє зниженню ваги і може виявитись ефективним у боротьбі з ожирінням", — зазначають фахівці.

Палички кориці на столі. Фото: google.com

Також кориця покращує когнітивні здібності, адже "містить фітохімічні речовини, які підвищують здатність мозку використовувати глюкозу". Таким чином це сприяє світлому розуму.

І наостанок — кориця дуже корисна для людей, які мають проблеми з серцем. 

"Активні компоненти кориці, такі як коричний альдегід і корична кислота, мають захисний вплив на серце. Це може допомогти знизити ризик розвитку серцевих захворювань", — повідомляють вчені.

Нагадаємо, що деякі люди думають, що їжа не здатна впливати на зовнішній вигляд, однак це не так. Існують продукти, які допоможуть покращити стан шкіри. 

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