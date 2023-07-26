Полезные свойства корицы: кому следует употреблять в первую очередь

Палочки корицы на столе. Фото: google.com

Исследования свидетельствуют, что корица не только душистая, но и полезная. Так, с ее помощью можно похудеть и улучшить умственные способности. Более того, она способствует лучшей работе сердца и чрезвычайно полезна для диабетиков.

Новини.LIVE собрали всю важную информацию о полезных свойствах корицы.

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Отмечается, что корица помогает регулировать сахар в крови, повышая уровень инсулина — гормона, отвечающего за это. Более того она очень полезна при диабете, особенно для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа.

Для тех, кто хочет похудеть, корица тоже может сыграть не последнюю роль.

"Корица обладает термогенными и метаболическими свойствами, способствующими повышению расхода энергии и сжиганию жиров. Это способствует снижению веса и может оказаться эффективным в борьбе с ожирением", — отмечают специалисты.

Корицы палочки на столе. Фото: google.com

Также корица улучшает когнитивные способности, ведь содержит фитохимические вещества, которые повышают способность мозга использовать глюкозу. Таким образом, это способствует светлому разуму.

И напоследок — корица очень полезна людям, имеющим проблемы с сердцем.

"Активные компоненты корицы, такие как коричный альдегид и коричная кислота, оказывают защитное влияние на сердце. Это может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний", — сообщают ученые.

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