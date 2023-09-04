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Корисні та смачні сирники в духовці за рецептом шеф-кухаря Клопотенко

4 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт сирників для схуднення без смаження — відео рецепт
Сирники в духовці. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сирники – один з улюблених десертів у багатьох.Цього разу ми приготуємо сирники в духовці. Якщо до цих пір ви не їли сирники тільки тому що їх потрібно було смажити на олії, то саме час починати їх готувати і насолоджуватися їх ніжним смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 450-500 г сир;
  • 1 шт. яйце;
  • 50-80 г борошно пшеничне;
  • 100 г цукор (4 ст. л.);
  • 50-75 г родзинки (за бажанням);
  • 10 г цукор ванільний (1 ч. л.)
  • 1 дрібка сіль;
  • за смаком полуниця (за бажанням);
  • за смаком апельсинова цедра (за бажанням);
  • за смаком сметана (за бажанням).

Спосіб приготування 

Для цього рецепту краще обрати досить сухий і однорідно-кремовий сир.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Спочатку беремо сир, додаємо одне яйце, ванільний цукор, сіль, 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки борошна. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Все потрібно ретельно  перемішати та сформувати сирники. 

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Текстура тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Далі беремо деко та застилаємо його пергаментом. Викладаємо сирники на пергамент. 

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Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Відправляємо в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

При подачі сирники можна посипати тертою цедрою та додати сметану. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. 

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