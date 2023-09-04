Вдалий рецепт сирників для схуднення без смаження — відео рецепт

Сирники в духовці. Фото: YouTube @klopotenko

Сирники – один з улюблених десертів у багатьох.Цього разу ми приготуємо сирники в духовці. Якщо до цих пір ви не їли сирники тільки тому що їх потрібно було смажити на олії, то саме час починати їх готувати і насолоджуватися їх ніжним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

450-500 г сир;

1 шт. яйце;

50-80 г борошно пшеничне;

100 г цукор (4 ст. л.);

50-75 г родзинки (за бажанням);

10 г цукор ванільний (1 ч. л.)

1 дрібка сіль;

за смаком полуниця (за бажанням);

за смаком апельсинова цедра (за бажанням);

за смаком сметана (за бажанням).

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще обрати досить сухий і однорідно-кремовий сир.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Спочатку беремо сир, додаємо одне яйце, ванільний цукор, сіль, 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки борошна.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Все потрібно ретельно перемішати та сформувати сирники.

Текстура тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Далі беремо деко та застилаємо його пергаментом. Викладаємо сирники на пергамент.

Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Відправляємо в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

При подачі сирники можна посипати тертою цедрою та додати сметану.

Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту.