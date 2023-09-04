Вдалий рецепт сирників для схуднення без смаження — відео рецепт

Корисні та смачні сирники в духовці за рецептом шеф-кухаря Клопотенко
Сирники – один з улюблених десертів у багатьох.Цього разу ми приготуємо сирники в духовці. Якщо до цих пір ви не їли сирники тільки тому що їх потрібно було смажити на олії, то саме час починати їх готувати і насолоджуватися їх ніжним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 450-500 г сир;
- 1 шт. яйце;
- 50-80 г борошно пшеничне;
- 100 г цукор (4 ст. л.);
- 50-75 г родзинки (за бажанням);
- 10 г цукор ванільний (1 ч. л.)
- 1 дрібка сіль;
- за смаком полуниця (за бажанням);
- за смаком апельсинова цедра (за бажанням);
- за смаком сметана (за бажанням).
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще обрати досить сухий і однорідно-кремовий сир.
Спочатку беремо сир, додаємо одне яйце, ванільний цукор, сіль, 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки борошна.
Все потрібно ретельно перемішати та сформувати сирники.
Далі беремо деко та застилаємо його пергаментом. Викладаємо сирники на пергамент.
Відправляємо в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
При подачі сирники можна посипати тертою цедрою та додати сметану.
Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту.