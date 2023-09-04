Удачный рецепт сырников для похудения без жарки — видео

Сырники в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

В этот раз мы приготовим сырники в духовке. Если до сих пор вы не ели сырники только потому, что их нужно было жарить на масле, то самое время начинать их готовить и наслаждаться их нежным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

450-500 г творог;

1 шт. яйцо;

50-80 г мука пшеничная;

100 г сахар (4 ст. л.);

50-75 г изюма (по желанию);

10 г сахар ванильный (1 ч. л.)

1 щепотка соль;

по вкусу клубника (по желанию);

по вкусу апельсиновая цедра (по желанию);

по вкусу сметана (по желанию).

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать достаточно сухой и однородно-кремовый творог.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Сначала берем творог, добавляем одно яйцо, ванильный сахар, соль, 4 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Все нужно тщательно перемешать и сформировать сырники.

Текстура теста. Фото: YouTube @klopotenko

Далее берем противень и застилаем его пергаментом. Выкладываем сырники на пергамент.

Формирование сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Отправляем в духовку на 20–25 минут при температуре 180 градусов.

Сырники на пергаменте. Фото: YouTube @klopotenko

При подаче сырники можно посыпать тертой цедрой и добавить сметану.

Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот.