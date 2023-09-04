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Полезные и вкусные сырники в духовке по рецепту шеф-повара Клопотенко

4 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт сырников для похудения без жарки — видео
Сырники в духовке. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этот раз мы приготовим сырники в духовке. Если до сих пор вы не ели сырники только потому, что их нужно было жарить на масле, то самое время начинать их готовить и наслаждаться их нежным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 450-500 г творог;
  • 1 шт. яйцо;
  • 50-80 г мука пшеничная;
  • 100 г сахар (4 ст. л.);
  • 50-75 г изюма (по желанию);
  • 10 г сахар ванильный (1 ч. л.)
  • 1 щепотка соль;
  • по вкусу клубника (по желанию);
  • по вкусу апельсиновая цедра (по желанию);
  • по вкусу сметана (по желанию).

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать достаточно сухой и однородно-кремовый творог.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Сначала берем творог, добавляем одно яйцо, ванильный сахар, соль, 4 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки муки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Все нужно тщательно перемешать и сформировать сырники.

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Текстура теста. Фото: YouTube @klopotenko

Далее берем противень и застилаем его пергаментом. Выкладываем сырники на пергамент.

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Формирование сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Отправляем в духовку на 20–25 минут при температуре 180 градусов.

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Сырники на пергаменте. Фото: YouTube @klopotenko

При подаче сырники можно посыпать тертой цедрой и добавить сметану.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот.

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