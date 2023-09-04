Удачный рецепт сырников для похудения без жарки — видео

Полезные и вкусные сырники в духовке по рецепту шеф-повара Клопотенко
В этот раз мы приготовим сырники в духовке. Если до сих пор вы не ели сырники только потому, что их нужно было жарить на масле, то самое время начинать их готовить и наслаждаться их нежным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 450-500 г творог;
- 1 шт. яйцо;
- 50-80 г мука пшеничная;
- 100 г сахар (4 ст. л.);
- 50-75 г изюма (по желанию);
- 10 г сахар ванильный (1 ч. л.)
- 1 щепотка соль;
- по вкусу клубника (по желанию);
- по вкусу апельсиновая цедра (по желанию);
- по вкусу сметана (по желанию).
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать достаточно сухой и однородно-кремовый творог.
Сначала берем творог, добавляем одно яйцо, ванильный сахар, соль, 4 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки муки.
Все нужно тщательно перемешать и сформировать сырники.
Далее берем противень и застилаем его пергаментом. Выкладываем сырники на пергамент.
Отправляем в духовку на 20–25 минут при температуре 180 градусов.
При подаче сырники можно посыпать тертой цедрой и добавить сметану.
Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот.