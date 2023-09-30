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Корисні сирники в духовці без цукру та пшеничного борошна

30 вересня 2023 07:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні домашні сирники в духовці — відео рецепт
Сирники в духовці. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт корисних сирників. У цьому рецепті розповімо, як приготувати дієтичні сирники в духовці, відмінно підійде для тих хто віддає перевагу правильному харчуванню абож хоче зменшити кількість цукру у стравах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк

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Вам знадобиться:

  • 400 г кисломолочного сиру 5% жирності;
  • 1 яйце;
  • 1 ч.л стевії або будь який цукрозамінник до смаку;
  • дрібка солі;
  • трошки цедри лимона за бажанням;
  • 3 с.л кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати одне куряче яйце. 

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Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також в якості підсолоджувача в цьому рецепті використовується стевія, ви можете вибрати будь-який цукрозамінник до смаку або замінити медом. 

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Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додаємо пів чайної ложки розпушувача для тіста та дрібку солі. За бажанням можна додати лимонної цедри. 

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Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тісто для сирників гарно вимішати до однорідної консистенції. Замість пшеничного борошна додаємо три столові ложки кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.

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Формування сирника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати. З цієї маси формуємо сирники. Беремо невеликий шматочок тіста та за допомогою ножа формуємо рівні сирники. 

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Форма сирника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Викладаємо сирники на пергамент, випікаємо сирники при темепературі 180 градусів протягом 15 хвилин. 

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Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 хвилин дістаємо сирники з духовки та перевертаємо на іншу сторону, ставимо в духовку ще на 5-7 хвилин. 

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Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим джемом. 

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Сирники з джемом. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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