Смачні домашні сирники в духовці — відео рецепт

Корисні сирники в духовці без цукру та пшеничного борошна
Простий рецепт корисних сирників. У цьому рецепті розповімо, як приготувати дієтичні сирники в духовці, відмінно підійде для тих хто віддає перевагу правильному харчуванню абож хоче зменшити кількість цукру у стравах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- 400 г кисломолочного сиру 5% жирності;
- 1 яйце;
- 1 ч.л стевії або будь який цукрозамінник до смаку;
- дрібка солі;
- трошки цедри лимона за бажанням;
- 3 с.л кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати одне куряче яйце.
Також в якості підсолоджувача в цьому рецепті використовується стевія, ви можете вибрати будь-який цукрозамінник до смаку або замінити медом.
Додаємо пів чайної ложки розпушувача для тіста та дрібку солі. За бажанням можна додати лимонної цедри.
Тісто для сирників гарно вимішати до однорідної консистенції. Замість пшеничного борошна додаємо три столові ложки кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.
Все ретельно перемішати. З цієї маси формуємо сирники. Беремо невеликий шматочок тіста та за допомогою ножа формуємо рівні сирники.
Викладаємо сирники на пергамент, випікаємо сирники при темепературі 180 градусів протягом 15 хвилин.
Через 15 хвилин дістаємо сирники з духовки та перевертаємо на іншу сторону, ставимо в духовку ще на 5-7 хвилин.
Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим джемом.
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