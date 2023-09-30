Смачні домашні сирники в духовці — відео рецепт

Сирники в духовці. Фото: google

Простий рецепт корисних сирників. У цьому рецепті розповімо, як приготувати дієтичні сирники в духовці, відмінно підійде для тих хто віддає перевагу правильному харчуванню абож хоче зменшити кількість цукру у стравах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

400 г кисломолочного сиру 5% жирності;

1 яйце;

1 ч.л стевії або будь який цукрозамінник до смаку;

дрібка солі;

трошки цедри лимона за бажанням;

3 с.л кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати одне куряче яйце.

Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також в якості підсолоджувача в цьому рецепті використовується стевія, ви можете вибрати будь-який цукрозамінник до смаку або замінити медом.

Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додаємо пів чайної ложки розпушувача для тіста та дрібку солі. За бажанням можна додати лимонної цедри.

Кисломолочний сир та яйце. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тісто для сирників гарно вимішати до однорідної консистенції. Замість пшеничного борошна додаємо три столові ложки кукурудзяного борошна, можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане.

Формування сирника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати. З цієї маси формуємо сирники. Беремо невеликий шматочок тіста та за допомогою ножа формуємо рівні сирники.

Форма сирника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Викладаємо сирники на пергамент, випікаємо сирники при темепературі 180 градусів протягом 15 хвилин.

Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 хвилин дістаємо сирники з духовки та перевертаємо на іншу сторону, ставимо в духовку ще на 5-7 хвилин.

Сирники на пергаменті. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим джемом.

Сирники з джемом. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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