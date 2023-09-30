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Полезные сырники в духовке без сахара и пшеничной муки

30 сентября 2023 07:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные домашние сырники в духовке — видео рецепт
Сырники в духовке. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт полезных сырников. В этом рецепте расскажем, как приготовить диетические сырники в духовке, отлично подойдет для тех, кто предпочитает правильное питание или хочет уменьшить количество сахара в блюдах.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • 400 г кисломолочного творога 5% жирности;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч.л стевии или любой сахарозаменитель по вкусу;
  • щепотка соли;
  • немного цедры лимона по желанию;
  • 3 с.л кукурузной муки, можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую.

Способ приготовления

Сначала нужно к кисломолочному сыру добавить одно куриное яйцо.

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Кисломолочный творог и яйцо. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также в качестве подсластителя в этом рецепте используется стевия, вы можете выбрать любой заменитель по вкусу или добавить мед.

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Кисломолочный творог и яйцо. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Добавляем полчайной ложки разрыхлителя для теста и щепотку соли. По желанию можно добавить лимонную цедру.

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Кисломолочный творог и яйцо. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тесто для сырников хорошо вымешать до однородной консистенции. Вместо пшеничной муки добавляем три столовых ложки кукурузной муки, можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую.

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Формирование сырника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все тщательно перемешать. Из этой массы формируем сырники. Берем небольшой кусочек теста и с помощью ножа формируем ровные сырники.

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Форма сырника. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Выкладываем сырники на пергамент, выпекаем сырники при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

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Сырники на пергаменте. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 минут достаем сырники из духовки и переворачиваем на другую сторону, ставим в духовку еще на 5-7 минут.

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Сырники на пергаменте. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавать сырники можно со сметаной или любимым джемом.

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Сырники с джемом. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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