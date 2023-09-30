Вкусные домашние сырники в духовке — видео рецепт

Полезные сырники в духовке без сахара и пшеничной муки
Простой рецепт полезных сырников. В этом рецепте расскажем, как приготовить диетические сырники в духовке, отлично подойдет для тех, кто предпочитает правильное питание или хочет уменьшить количество сахара в блюдах.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- 400 г кисломолочного творога 5% жирности;
- 1 яйцо;
- 1 ч.л стевии или любой сахарозаменитель по вкусу;
- щепотка соли;
- немного цедры лимона по желанию;
- 3 с.л кукурузной муки, можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую.
Способ приготовления
Сначала нужно к кисломолочному сыру добавить одно куриное яйцо.
Также в качестве подсластителя в этом рецепте используется стевия, вы можете выбрать любой заменитель по вкусу или добавить мед.
Добавляем полчайной ложки разрыхлителя для теста и щепотку соли. По желанию можно добавить лимонную цедру.
Тесто для сырников хорошо вымешать до однородной консистенции. Вместо пшеничной муки добавляем три столовых ложки кукурузной муки, можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую.
Все тщательно перемешать. Из этой массы формируем сырники. Берем небольшой кусочек теста и с помощью ножа формируем ровные сырники.
Выкладываем сырники на пергамент, выпекаем сырники при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
Через 15 минут достаем сырники из духовки и переворачиваем на другую сторону, ставим в духовку еще на 5-7 минут.
Подавать сырники можно со сметаной или любимым джемом.
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