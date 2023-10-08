Смачне карпатське копчене сало — відео рецепт

Копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом
За цим рецептом у вас вийде м'ясо та сало, яке буде ніжним та без зелених плям всередині. Дуже смачна закуска.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- м'ясо (полядвиця, підчеревина) 10 кг;
- вода 10 л;
- цукор 300 гр;
- сіль 400 гр;
- лавровий листок 10 шт;
- перець чорний горошком 10 гр;
- перець духмяний 5 гр;
- коріандр 2 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку беремо свіже м'ясо свинини. Краще обрати шматочки однакового розміру. Всі шматочки потрібно попередньо промити під холодною проточною водою.
Спочатку потрібно зварити маринад у великій кастрюлі, додаємо воду та доводимо до кипіння.
Коли вода закипить додаємо лавровий лист, перець духмяний, перець горошком, коріандр, гвоздику, цукор та сіль. Все ретельно перемішати.
Даємо маринаду прикипіти 10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат. Потім чекаємо поки маринад стане холодним.
В охолоджений маринад кладемо м'ясо. Все потрібно залишити для маринування на три дні. Після того, як пройшло два дні маринування обов'язково беремо шприц та проколюємо кожний шматок м'яса достатньою кількостю маринаду.
Через три дні починаємо коптити м'ясо. Його потрібно перемотати ниткою, так м'ясо зберігає форму.
Далі шматочки м'яса нанизуємо на гак, це потрібно зробити під ниткою.
Таким способом можна коптити грудинку, для цього потрібно взяти два шматочки та перемотати разом.
В підвішеному стані залишаємо всі шматочки на 20 хвилин, щоб зтекла зайва вода. У перередню розігріту коптильню розкладаємо м'ясо, щоб воно не торкалося одне одного.
Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Температура коптіння становить 60-80 градусів, час коптіння 6-8 годин. Якщо шматочки великі, то їх необхідно буде коптити протягом 8 годин.
Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.