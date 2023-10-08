Смачне карпатське копчене сало — відео рецепт

Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

За цим рецептом у вас вийде м'ясо та сало, яке буде ніжним та без зелених плям всередині. Дуже смачна закуска.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

м'ясо (полядвиця, підчеревина) 10 кг;

вода 10 л;

цукор 300 гр;

сіль 400 гр;

лавровий листок 10 шт;

перець чорний горошком 10 гр;

перець духмяний 5 гр;

коріандр 2 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку беремо свіже м'ясо свинини. Краще обрати шматочки однакового розміру. Всі шматочки потрібно попередньо промити під холодною проточною водою.

Свіже сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Спочатку потрібно зварити маринад у великій кастрюлі, додаємо воду та доводимо до кипіння.

Приготовуння розсолу. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Коли вода закипить додаємо лавровий лист, перець духмяний, перець горошком, коріандр, гвоздику, цукор та сіль. Все ретельно перемішати.

Сало в розсолі. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Даємо маринаду прикипіти 10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат. Потім чекаємо поки маринад стане холодним.

Сало в розсолі. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В охолоджений маринад кладемо м'ясо. Все потрібно залишити для маринування на три дні. Після того, як пройшло два дні маринування обов'язково беремо шприц та проколюємо кожний шматок м'яса достатньою кількостю маринаду.

Нитка для сала. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дні починаємо коптити м'ясо. Його потрібно перемотати ниткою, так м'ясо зберігає форму.

Сало для коптіння. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Далі шматочки м'яса нанизуємо на гак, це потрібно зробити під ниткою.

Підготовка сала для коптіння. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Таким способом можна коптити грудинку, для цього потрібно взяти два шматочки та перемотати разом.

Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В підвішеному стані залишаємо всі шматочки на 20 хвилин, щоб зтекла зайва вода. У перередню розігріту коптильню розкладаємо м'ясо, щоб воно не торкалося одне одного.

Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Температура коптіння становить 60-80 градусів, час коптіння 6-8 годин. Якщо шматочки великі, то їх необхідно буде коптити протягом 8 годин.

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.