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Копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом

8 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачне карпатське копчене сало — відео рецепт
Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом у вас вийде м'ясо та сало, яке буде ніжним та без зелених плям всередині. Дуже смачна закуска

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться:

  • м'ясо (полядвиця, підчеревина) 10 кг;
  • вода 10 л;
  • цукор 300 гр;
  • сіль 400 гр;
  • лавровий листок 10 шт;
  • перець чорний горошком 10 гр; 
  • перець духмяний 5 гр;
  • коріандр 2 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо свіже м'ясо свинини. Краще обрати шматочки однакового розміру. Всі шматочки потрібно попередньо промити під холодною проточною водою. 

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Свіже сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Спочатку потрібно зварити маринад у великій кастрюлі, додаємо воду та доводимо до кипіння. 

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Приготовуння розсолу. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Коли вода закипить додаємо лавровий лист, перець духмяний, перець горошком, коріандр, гвоздику, цукор та сіль. Все ретельно перемішати. 

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Сало в розсолі. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Даємо маринаду прикипіти 10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат. Потім чекаємо поки маринад стане холодним. 

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Сало в розсолі. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В охолоджений маринад кладемо м'ясо. Все потрібно залишити для маринування на три дні. Після того, як пройшло два дні маринування обов'язково беремо шприц та проколюємо кожний шматок м'яса достатньою кількостю маринаду. 

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Нитка для сала. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дні починаємо коптити м'ясо. Його потрібно перемотати ниткою, так м'ясо зберігає форму. 

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Сало для коптіння. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Далі шматочки м'яса нанизуємо на гак, це потрібно зробити під ниткою. 

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Підготовка сала для коптіння. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Таким способом можна коптити грудинку, для цього потрібно взяти два шматочки та перемотати разом. 

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Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В підвішеному стані залишаємо всі шматочки на 20 хвилин, щоб зтекла зайва вода. У перередню розігріту коптильню розкладаємо м'ясо, щоб воно не торкалося одне одного. 

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Копчене сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Температура коптіння становить 60-80 градусів, час коптіння 6-8 годин. Якщо шматочки великі, то їх необхідно буде коптити протягом 8 годин. 

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.

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