Вкусное карпатское копченое сало видео рецепт

Копченое сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

По этому рецепту у вас получится мясо и сало, которое будет нежным и без зеленых пятен внутри. Очень вкусная закуска.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо (клявка, подбрюшина) 10 кг;

вода 10 л;

сахар 300 гр;

соль 400 гр;

лавровый лист 10 шт;

перец черный горошком 10 гр;

перец душистый 5 гр;

кориандр 2 ч.л.

Способ приготовления

Сначала берем свежее мясо свинины. Лучше выбрать кусочки одинакового размера. Все кусочки нужно предварительно промыть под проточной холодной водой.

Свежее сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Сначала нужно сварить маринад в большой кастрюле, добавляем воду и доводим до кипения.

Приготовление рассола. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Когда вода закипит, добавим лавровый лист, перец душистый, перец горошком, кориандр, гвоздику, сахар и соль. Все тщательно перемешать.

Сало в рассоле. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Даем маринаду прикипеть 10 минут, чтобы специи отдали свой аромат. Потом ждем пока маринад станет холодным.

Сало в рассоле. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В охлажденный маринад кладем мясо и сало. Всё нужно оставить для маринования на три дня. После того, как прошло два дня маринования, обязательно берем шприц и прокалываем каждый кусок мяса достаточным количеством маринада.

Нить для сала. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дня начинаем коптить мясо. Его нужно перемотать нитью, так мясо сохраняет форму.

Сало для копчения. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Далее кусочки мяса нанизываем на крюк, это нужно сделать под нитью.

Подготовка сала к копчению. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Таким способом можно коптить грудинку, для этого нужно взять два кусочка и перемотать вместе.

Копченое сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

В подвешенном состоянии оставляем все кусочки на 20 минут, чтобы стекла лишняя вода. В предварительно разогретую каптильню раскладываем мясо, чтобы оно не касалось друг друга.

Копченое сало. Фото: YouTube Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху коптильню накрываем полотном из мешковины. Температура копчения составляет 60-80 градусов, время копчения 6-8 часов. Если кусочки большие, то их нужно будет коптить в течение 8 часов.

Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.