Вкусное карпатское копченое сало видео рецепт

Копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту
По этому рецепту у вас получится мясо и сало, которое будет нежным и без зеленых пятен внутри. Очень вкусная закуска.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- мясо (клявка, подбрюшина) 10 кг;
- вода 10 л;
- сахар 300 гр;
- соль 400 гр;
- лавровый лист 10 шт;
- перец черный горошком 10 гр;
- перец душистый 5 гр;
- кориандр 2 ч.л.
Способ приготовления
Сначала берем свежее мясо свинины. Лучше выбрать кусочки одинакового размера. Все кусочки нужно предварительно промыть под проточной холодной водой.
Сначала нужно сварить маринад в большой кастрюле, добавляем воду и доводим до кипения.
Когда вода закипит, добавим лавровый лист, перец душистый, перец горошком, кориандр, гвоздику, сахар и соль. Все тщательно перемешать.
Даем маринаду прикипеть 10 минут, чтобы специи отдали свой аромат. Потом ждем пока маринад станет холодным.
В охлажденный маринад кладем мясо и сало. Всё нужно оставить для маринования на три дня. После того, как прошло два дня маринования, обязательно берем шприц и прокалываем каждый кусок мяса достаточным количеством маринада.
Через три дня начинаем коптить мясо. Его нужно перемотать нитью, так мясо сохраняет форму.
Далее кусочки мяса нанизываем на крюк, это нужно сделать под нитью.
Таким способом можно коптить грудинку, для этого нужно взять два кусочка и перемотать вместе.
В подвешенном состоянии оставляем все кусочки на 20 минут, чтобы стекла лишняя вода. В предварительно разогретую каптильню раскладываем мясо, чтобы оно не касалось друг друга.
Сверху коптильню накрываем полотном из мешковины. Температура копчения составляет 60-80 градусов, время копчения 6-8 часов. Если кусочки большие, то их нужно будет коптить в течение 8 часов.
Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.