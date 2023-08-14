Огірки та помідори на зиму без стерилізації — відео рецепт

Огірки та помідори. Фото: Freepik

Відкрийте для себе простий та безпечний спосіб зберігання овочів на зиму. Жодна банка не вибухне, а смак буде неперевершеним. Лайфхаки правильного процесу наповнення банок огірками та помідорами, щоб гарантувати безпеку та довготривалість зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарний Двіж.

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Вам знадобиться на 2 л банку:

зелень 1шт;

перець (запашний) 4шт;

гвоздика 1шт;

перець (чорний) 4шт;

цибуля 1кільце;

часник 4 зуб;

листок хрону 1шт.

Маринад на 1л. води:

сіль 2 ст.л;

цукор 3ст.л;

оцет 60 гр.

Спосіб приготування

Огірки та помідори потрібно замочити в воді на дві години.

Огірки та помідори. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

В огірків потрібно відрізати кінчики. Помідори потрібно перебрати та прибрати всі зайві хвостики та гілочки.

Огірки в банці. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Для цього рецепту краще обрати банки на два літри. Банки стерилізувати не потрібно, а ось кришки потрібно.

Помідори та огірки в банці. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

В банки закладаємо зелень кропу та петрушки. Також додаємо перець горошком духмяний, гвоздику, чорний перець горошком та кільце цибулі.

Банки з огірками та помідорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Вкладаємо огірки, потім помідори. Зверху додаємо часник, хрін та ще трохи зелені.

Приготування маринада. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Далі в банки заливаємо окріп, наливати потрібно до самого краю. Таким чином банки стерилізуються. Чекаємо 5 хвилин, потім потрібно воду злити, ще раз закип'ятити, та ще раз залити в банки.

Маринад в банках. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Через 5 хвилин зливаємо воду з банок. Далі готуємо маринад.

Закатування банок. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На 1 літр води маринаду кладемо 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру та 4 столові ложки оцту.

Банки з огірками та помідорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Далі заливаємо маринадом огірки та помідори та закриваємо кришками. Залишаємо банки до повного охолодження.

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