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Консервація огірків із помідорами без стерилізації: жодна банка не вибухне

14 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки та помідори на зиму без стерилізації — відео рецепт
Огірки та помідори. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Відкрийте для себе простий та безпечний спосіб зберігання овочів на зиму. Жодна банка не вибухне, а смак буде неперевершеним. Лайфхаки правильного процесу наповнення банок огірками та помідорами, щоб гарантувати безпеку та довготривалість зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарний Двіж.

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Вам знадобиться на 2 л банку:

  • зелень 1шт;
  • перець (запашний) 4шт;
  • гвоздика 1шт;
  • перець (чорний) 4шт;
  • цибуля 1кільце;
  • часник 4 зуб;
  • листок хрону 1шт.

Маринад на 1л. води:

  • сіль 2 ст.л;
  • цукор 3ст.л;
  • оцет 60 гр.

Спосіб приготування 

Огірки та помідори потрібно замочити в воді на дві години. 

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Огірки та помідори. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

В огірків потрібно відрізати кінчики. Помідори потрібно перебрати та прибрати всі зайві хвостики та гілочки. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Для цього рецепту краще обрати банки на два літри. Банки стерилізувати не потрібно, а ось кришки потрібно. 

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Помідори та огірки в банці. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

В банки закладаємо зелень кропу та петрушки. Також додаємо перець горошком духмяний, гвоздику, чорний перець горошком та кільце цибулі. 

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Банки з огірками та помідорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Вкладаємо огірки, потім помідори. Зверху додаємо часник, хрін та ще трохи зелені. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Далі в банки заливаємо окріп, наливати потрібно до самого краю. Таким чином банки стерилізуються. Чекаємо 5 хвилин, потім потрібно воду злити, ще раз закип'ятити, та ще раз залити в банки. 

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Маринад в банках. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Через 5 хвилин зливаємо воду з банок. Далі готуємо маринад. 

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Закатування банок. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На 1 літр води маринаду кладемо 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру та 4 столові ложки оцту. 

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Банки з огірками та помідорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Далі заливаємо маринадом огірки та помідори та закриваємо кришками. Залишаємо банки до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "Президентськіих помідорів". Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл. 

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