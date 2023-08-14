Огірки та помідори на зиму без стерилізації — відео рецепт

Консервація огірків із помідорами без стерилізації: жодна банка не вибухне
Відкрийте для себе простий та безпечний спосіб зберігання овочів на зиму. Жодна банка не вибухне, а смак буде неперевершеним. Лайфхаки правильного процесу наповнення банок огірками та помідорами, щоб гарантувати безпеку та довготривалість зберігання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарний Двіж.
Вам знадобиться на 2 л банку:
- зелень 1шт;
- перець (запашний) 4шт;
- гвоздика 1шт;
- перець (чорний) 4шт;
- цибуля 1кільце;
- часник 4 зуб;
- листок хрону 1шт.
Маринад на 1л. води:
- сіль 2 ст.л;
- цукор 3ст.л;
- оцет 60 гр.
Спосіб приготування
Огірки та помідори потрібно замочити в воді на дві години.
В огірків потрібно відрізати кінчики. Помідори потрібно перебрати та прибрати всі зайві хвостики та гілочки.
Для цього рецепту краще обрати банки на два літри. Банки стерилізувати не потрібно, а ось кришки потрібно.
В банки закладаємо зелень кропу та петрушки. Також додаємо перець горошком духмяний, гвоздику, чорний перець горошком та кільце цибулі.
Вкладаємо огірки, потім помідори. Зверху додаємо часник, хрін та ще трохи зелені.
Далі в банки заливаємо окріп, наливати потрібно до самого краю. Таким чином банки стерилізуються. Чекаємо 5 хвилин, потім потрібно воду злити, ще раз закип'ятити, та ще раз залити в банки.
Через 5 хвилин зливаємо воду з банок. Далі готуємо маринад.
На 1 літр води маринаду кладемо 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру та 4 столові ложки оцту.
Далі заливаємо маринадом огірки та помідори та закриваємо кришками. Залишаємо банки до повного охолодження.
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