Огурцы и помидоры на зиму без стерилизации — видео рецепт

Консервация огурцов с помидорами без стерилизации: ни одна банка не взорвется
Откройте для себя простой и безопасный способ хранения овощей на зиму. Ни одна банка не взорвется, а вкус будет непревзойденным. Лайфхаки правильного процесса наполнения банок огурцами и помидорами для обеспечения безопасности и длительности хранения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарный Движ.
Вам понадобится на 2 л банка:
- зелень 1шт;
- перец ( душистый ) 4шт;
- гвоздика 1шт;
- перец (черный) 4шт;
- лук 1 кольцо;
- чеснок 4 зуб;
- листок хрена 1шт.
Маринад на 1л. воды:
- соль 2 ст.л;
- сахар 3ст.л;
- уксус 60 гр.
Способ приготовления
Огурцы и помидоры следует замочить в воде на два часа.
У огурцов нужно отрезать кончики. Помидоры нужно перебрать и убрать все лишние хвостики и веточки.
Для этого рецепта лучше выбрать банки на два литра. Банки стерилизовать не нужно, а вот крышки необходимо.
В банки закладываем зелень укропа и петрушки. Также добавляем перец душистый горошком, гвоздику, черный перец горошком и кружочек лука.
Укладываем в банки огурцы, затем помидоры. Сверху добавляем чеснок, хрен и немного зелени.
Далее в банки заливаем кипяток, наливать нужно до самого края. Таким образом, банки стерилизуются. Ждем 5 минут, потом нужно воду слить, еще раз вскипятить и еще раз залить в банки.
Через 5 минут сливаем воду из банок. Далее готовим маринад.
На 1 литр воды маринада кладем 2 столовых ложки соли, 3 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки уксуса.
Затем заливаем маринадом огурцы и помидоры и закрываем крышками. Оставляем банки до полного охлаждения.
Ранее мы писали о рецепте от закарпатской хозяйки "Президентских помидоров". Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.