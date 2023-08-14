Огурцы и помидоры на зиму без стерилизации — видео рецепт

Огурцы и помидоры. Фото: Freepik

Откройте для себя простой и безопасный способ хранения овощей на зиму. Ни одна банка не взорвется, а вкус будет непревзойденным. Лайфхаки правильного процесса наполнения банок огурцами и помидорами для обеспечения безопасности и длительности хранения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарный Движ.

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Вам понадобится на 2 л банка:

зелень 1шт;

перец ( душистый ) 4шт;

гвоздика 1шт;

перец (черный) 4шт;

лук 1 кольцо;

чеснок 4 зуб;

листок хрена 1шт.

Маринад на 1л. воды:

соль 2 ст.л;

сахар 3ст.л;

уксус 60 гр.

Способ приготовления

Огурцы и помидоры следует замочить в воде на два часа.

Огурцы и помидоры. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

У огурцов нужно отрезать кончики. Помидоры нужно перебрать и убрать все лишние хвостики и веточки.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Для этого рецепта лучше выбрать банки на два литра. Банки стерилизовать не нужно, а вот крышки необходимо.

Помидоры и огурцы в банке. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

В банки закладываем зелень укропа и петрушки. Также добавляем перец душистый горошком, гвоздику, черный перец горошком и кружочек лука.

Банки с огурцами и помидорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Укладываем в банки огурцы, затем помидоры. Сверху добавляем чеснок, хрен и немного зелени.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Далее в банки заливаем кипяток, наливать нужно до самого края. Таким образом, банки стерилизуются. Ждем 5 минут, потом нужно воду слить, еще раз вскипятить и еще раз залить в банки.

Маринад в банках. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Через 5 минут сливаем воду из банок. Далее готовим маринад.

Закатывание банок. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На 1 литр воды маринада кладем 2 столовых ложки соли, 3 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки уксуса.

Банки с огурцами и помидорами. Фото: YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Затем заливаем маринадом огурцы и помидоры и закрываем крышками. Оставляем банки до полного охлаждения.

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