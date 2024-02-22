Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Кому не можна їсти булгур — це потрібно знати arrow

Кому не можна їсти булгур — це потрібно знати

22 лютого 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чи є категорії людей, яким слід утриматися від вживання булгуру
Булгур в тарілці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Булгур є однією із найбільш поживних круп для м'ясних, рибних та овочевих страв, збагачений мікроелементами та вітамінами. Разом з тим, для деяких людей його вживання може бути небажаним через причини, пов'язані зі здоров'ям.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Що варто знати про булгуру

Це крупа, отримана з пшениці на початковій стадії дозрівання зерна, відомої як "молочна стиглість". При обробці пшеничні зерна пропарюють, висушують, очищають від висівок і подрібнюють.

Булгур може бути помелу різного ступеня:

  • тонко помелений булгур використовується для випікання хліба;
  • середній помел — для приготування каш та супів;
  • грубо мелений булгур ідеально підходить для приготування плову.

Корисні властивості булгура

null
Булгур у тарілці. Фото: Freepik

Цей продукт має різні мікроелементи, вітаміни та харчові волокна:

  • фолієва кислота благотворно впливає на жіноче здоров'я;
  • холін важливий для нервової системи та покращує пам'ять;
  • вітамін РР необхідний обміну речовин;
  • вітаміни групи В беруть участь у тканинному диханні та підтримують енергію та емоційне здоров'я;
  • вітамін Е має антиоксидантні властивості та сприяє здоров'ю судин.

Крім того, глютен, присутній у булгурі, може спричинити проблеми із травленням у людей з непереносимістю глютена. У разі гастриту, коліту або гострої фази панкреатиту вживання булгуру також не рекомендується.

Булгур містить мідь, калій, фосфор, магній, кальцій, натрій, цинк, залізо, селен та марганець. На думку дієтологів, булгур позитивно впливає на процес травлення, захищає серцево-судинну систему, запобігає діабету, заповнює дефіцит важливих поживних речовин, сприяє зниженню ваги, зміцнює імунітет і покращує зовнішній вигляд.

null
Крупа булгур. Фото: Freepik

Також булгур належить до круп, які легко перетравлюються і засвоюються, що робить його популярним серед спортсменів і тих, хто зазнає значних фізичних навантажень.

Кому слід обмежити споживання булгуру

Однак деяким людям слід обмежити споживання булгуру або повністю відмовитись від нього. Через високий вміст оксалатів булгур може негативно позначитися на стані нирок. Також важливо враховувати наявність глютену, який може спричинити травні проблеми у деяких людей.

У разі гастриту, коліту, гострої форми панкреатиту чи холециститу, рекомендується виключити булгур із раціону. Людям з діагностованим цукровим діабетом рекомендується вживати їх у обмежених кількостях.

Раніше ми писали, чим корисний булгур і як правильно його готувати.

Ще ми писали, чи правда, що вівсянка "вимиває" кальцій з кісток.

Також ми писали, як правильно є насіння чиа — користь і шкода.

їжа
рецепти
лайфхаки
крупа
булгур
гарнір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі