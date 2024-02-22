Чи є категорії людей, яким слід утриматися від вживання булгуру

Булгур в тарілці. Фото: Freepik

Булгур є однією із найбільш поживних круп для м'ясних, рибних та овочевих страв, збагачений мікроелементами та вітамінами. Разом з тим, для деяких людей його вживання може бути небажаним через причини, пов'язані зі здоров'ям.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Що варто знати про булгуру

Це крупа, отримана з пшениці на початковій стадії дозрівання зерна, відомої як "молочна стиглість". При обробці пшеничні зерна пропарюють, висушують, очищають від висівок і подрібнюють.

Булгур може бути помелу різного ступеня:

тонко помелений булгур використовується для випікання хліба;

середній помел — для приготування каш та супів;

грубо мелений булгур ідеально підходить для приготування плову.

Корисні властивості булгура

Булгур у тарілці. Фото: Freepik

Цей продукт має різні мікроелементи, вітаміни та харчові волокна:

фолієва кислота благотворно впливає на жіноче здоров'я;

холін важливий для нервової системи та покращує пам'ять;

вітамін РР необхідний обміну речовин;

вітаміни групи В беруть участь у тканинному диханні та підтримують енергію та емоційне здоров'я;

вітамін Е має антиоксидантні властивості та сприяє здоров'ю судин.

Крім того, глютен, присутній у булгурі, може спричинити проблеми із травленням у людей з непереносимістю глютена. У разі гастриту, коліту або гострої фази панкреатиту вживання булгуру також не рекомендується.

Булгур містить мідь, калій, фосфор, магній, кальцій, натрій, цинк, залізо, селен та марганець. На думку дієтологів, булгур позитивно впливає на процес травлення, захищає серцево-судинну систему, запобігає діабету, заповнює дефіцит важливих поживних речовин, сприяє зниженню ваги, зміцнює імунітет і покращує зовнішній вигляд.

Крупа булгур. Фото: Freepik

Також булгур належить до круп, які легко перетравлюються і засвоюються, що робить його популярним серед спортсменів і тих, хто зазнає значних фізичних навантажень.

Кому слід обмежити споживання булгуру

Однак деяким людям слід обмежити споживання булгуру або повністю відмовитись від нього. Через високий вміст оксалатів булгур може негативно позначитися на стані нирок. Також важливо враховувати наявність глютену, який може спричинити травні проблеми у деяких людей.

У разі гастриту, коліту, гострої форми панкреатиту чи холециститу, рекомендується виключити булгур із раціону. Людям з діагностованим цукровим діабетом рекомендується вживати їх у обмежених кількостях.

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