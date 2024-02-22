Есть ли категории людей, которым следует воздержаться от употребления булгура

Булгур в тарелке. Фото: Freepik

Булгур является одной из самых питательных круп для мясных, рыбных и овощных блюд, обогащенный микроэлементами и витаминами. Вместе с тем для некоторых людей его употребление может быть нежелательным по причинам, связанным с здоровьем.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Что стоит знать о булгуре

Это крупа, полученная из пшеницы в начальной стадии созревания зерна, известной как "молочная спелость". При обработке пшеничные зерна пропаривают, высушивают, очищают от отрубей и дробят.

Булгур может быть помола разной степени:

тонко помолотый булгур используется для выпечки хлеба;

средний помол — для приготовления каш и супов;

грубо помолотый булгур идеально подходит для приготовления плова.

Полезные свойства булгура

Булгер в тарелке. Фото: Freepik

Этот продукт обладает различными микроэлементами, витаминами и пищевыми волокнами:

фолиевая кислота благотворно влияет на женское здоровье;

холин важен для нервной системы и улучшает память;

витамин РР необходим для обмена веществ;

витамины группы В участвуют в тканевом дыхании и поддерживают энергию и эмоциональное здоровье;

витамин Е обладает антиоксидантными свойствами и способствует здоровью сосудов.

Кроме того, глютен, присутствующий в булгуре, может вызывать проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью глютена. В случае гастрита, колита или острой фазы панкреатита, употребление булгура также не рекомендуется.

Булгур содержит медь, калий, фосфор, магний, кальций, натрий, цинк, железо, селен и марганец. По мнению диетологов, булгур оказывает благотворное влияние на процесс пищеварения, защищает сердечно-сосудистую систему, предотвращает диабет, восполняет дефицит важных питательных веществ, способствует снижению веса, укрепляет иммунитет и улучшает внешний вид.

Крупа булгур. Фото: Freepik

Также булгур относится к крупам, которые легко перевариваются и усваиваются, что делает его популярным среди спортсменов и тех, кто подвергается значительным физическим нагрузкам.

Кому следует ограничить потребление булгура

Однако некоторым людям следует ограничить потребление булгура или полностью отказаться от него. Из-за высокого содержания оксалатов, булгур может негативно сказаться на состоянии почек. Также важно учитывать наличие глютена, который может вызвать пищеварительные проблемы у некоторых людей.

В случае гастрита, колита, острой формы панкреатита или холецистита, рекомендуется исключить булгур из рациона. Людям с диагностированным сахарным диабетом рекомендуется употреблять его в ограниченных количествах.

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