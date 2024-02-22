Есть ли категории людей, которым следует воздержаться от употребления булгура

Кому нельзя есть булгур — это нужно знать
Булгур является одной из самых питательных круп для мясных, рыбных и овощных блюд, обогащенный микроэлементами и витаминами. Вместе с тем для некоторых людей его употребление может быть нежелательным по причинам, связанным с здоровьем.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Что стоит знать о булгуре
Это крупа, полученная из пшеницы в начальной стадии созревания зерна, известной как "молочная спелость". При обработке пшеничные зерна пропаривают, высушивают, очищают от отрубей и дробят.
Булгур может быть помола разной степени:
- тонко помолотый булгур используется для выпечки хлеба;
- средний помол — для приготовления каш и супов;
- грубо помолотый булгур идеально подходит для приготовления плова.
Полезные свойства булгура
Этот продукт обладает различными микроэлементами, витаминами и пищевыми волокнами:
- фолиевая кислота благотворно влияет на женское здоровье;
- холин важен для нервной системы и улучшает память;
- витамин РР необходим для обмена веществ;
- витамины группы В участвуют в тканевом дыхании и поддерживают энергию и эмоциональное здоровье;
- витамин Е обладает антиоксидантными свойствами и способствует здоровью сосудов.
Кроме того, глютен, присутствующий в булгуре, может вызывать проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью глютена. В случае гастрита, колита или острой фазы панкреатита, употребление булгура также не рекомендуется.
Булгур содержит медь, калий, фосфор, магний, кальций, натрий, цинк, железо, селен и марганец. По мнению диетологов, булгур оказывает благотворное влияние на процесс пищеварения, защищает сердечно-сосудистую систему, предотвращает диабет, восполняет дефицит важных питательных веществ, способствует снижению веса, укрепляет иммунитет и улучшает внешний вид.
Также булгур относится к крупам, которые легко перевариваются и усваиваются, что делает его популярным среди спортсменов и тех, кто подвергается значительным физическим нагрузкам.
Кому следует ограничить потребление булгура
Однако некоторым людям следует ограничить потребление булгура или полностью отказаться от него. Из-за высокого содержания оксалатов, булгур может негативно сказаться на состоянии почек. Также важно учитывать наличие глютена, который может вызвать пищеварительные проблемы у некоторых людей.
В случае гастрита, колита, острой формы панкреатита или холецистита, рекомендуется исключить булгур из рациона. Людям с диагностированным сахарным диабетом рекомендуется употреблять его в ограниченных количествах.
Ранее мы писали, чем полезен булгур и как правильно его готовить.
Еще мы писали, правда ли, что овсянка "вымывает" кальций из костей.
Также мы писали, как правильно есть семена чиа — польза и вред.
Читайте Новини.LIVE!