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Колишній співробітник McDonald's назвав два продукти, які категорично не можна замовляти

12 вересня 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колишній співробітник McDonald's назвав два продукти, які категорично не можна замовляти
McDonald's у Києві. Фото: focus.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній працівник американського McDonald's дав несподівану пораду відвідувачам закладу, чого варто уникати в меню. При цьому, попри те, що деякі люди говорять про те, яких страв варто уникати, цей співробітник звернув увагу на напої.

Про це повідомляє Reddit.

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Ексспівробітник стверджує, що машини для розливу напоїв не отримують належного догляду.

"За п'ять років я бачив, як ці машини очищали лише кілька разів", — каже він, додаючи, що такі популярні напої, як фраппе або латте, можуть накопичувати нечистоти.

Крім того, він радить уникати не лише гарячих та холодних напоїв, а й морозива.

Однак думка експрацівника не була прийнята всіма. Користувачі соцмереж стверджують, що їхні філії McDonald's підтримують високі стандарти чистоти.

"У нас проводилося очищення машин для напоїв та фраппе після кожної робочої ночі. Де був ваш ресторан?" обурюється один із коментаторів.

Нагадаємо, що McDonald's відповів на численні прохання своїх українських клієнтів та оновив меню, додавши туди національні родзинки. Шанувальники мережі тепер можуть насолодитися картопляними соусами та особливим українським бургером.

 

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